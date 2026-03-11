El San Juan de Dios de Valladolid, premiado por su innovación tecnológica inclusiva por el Ministerio de Educación

Docentes del San Juan de Dios de Valladolid premiados por el Ministerio de Educación. - SAN JUAN DE DIOS

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres docentes del Colegio de Educación Especial de San Juan de Dios Valladolid han recibido el reconocimiento del Ministerio de Educación en los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del Alumnado 2025 y se convierte así en el único centro de su categoría premiado a nivel nacional por su proyecto de innovación digital.

El proyecto galardonado, titulado 'Innovar para incluir' lo han desarrollado los docentes José Luis Martín Fernández, Asunción Hernández Sánchez y Lourdes Casas Rodríguez, quienes han integrado tecnologías digitales emergentes en la enseñanza de jóvenes con discapacidad intelectual que cursan el programa de Transición a la Vida Adulta (TVA), han informado a Europa Press funtes del centro.

Para el San Juan de Dios, el reconocimiento demuestra que la transformación digital en la que llevan años trabajando, "especialmente en un momento en el que las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo espectacular", es "imprescindible acompañar a las personas con discapacidad intelectual para que no se queden atrás y sea una palanca para que logren una participación social y una inclusión real, como cualquier otra persona", explica la dirección gerencia del centro, Vicente Farpón.

Asimismo, considera que el proyecto demuestra que la tecnología también es inclusión y ha destacado que 'Innovar para incluir' ha destacado por su capacidad para convertir la tecnología en una herramienta real y accesible de aprendizaje.

Los 22 alumnos participantes han aprendido y aplicado estas herramientas en contextos funcionales, vinculados a la vida diaria y al mundo laboral. Han trabajado con robótica, realidad virtual, impresión 3D, asistentes de voz, diseño digital, drones e inteligencia artificial.

"Aquí, la innovación funciona porque se acompaña desde lo humano. Es desde el apoyo cotidiano, la palabra, el gesto y la cercanía, desde esa forma de estar y acompañar, donde la innovación y el uso de la tecnología cobra verdadero sentido para nosotros y puede ser útil para las vidas de las personas", ha agregado Farpón.

BUENOS RESULTADOS

El proyecto ha evidenciado resultados medibles en el incremento de la competencia digital, la motivación, el trabajo colaborativo y una mayor transferencia de aprendizaje entre aula y vida real.

Este avance ha contribuido a que el centro consolide el nivel 5 (Excelente) en el marco CoDiCe-TIC, la máxima certificación de competencia digital institucional en Castilla y León.

Los docentes de San Juan de Dios premiados subrayan que este reconocimiento es "un homenaje a la educación especial", por la que apuestan cada día. "Una educación comprometida con innovar y ofrecer oportunidades reales de inclusión a las personas con discapacidad intelectual", han apuntado.

El Colegio de Educación Especial San Juan de Dios, con más de 60 años de trayectoria, se ha convertido en un referente nacional en innovación e inclusión. Su Aula del Futuro, actualmente en proceso de certificación por el INTEF, es un espacio donde el alumnado experimenta, crea, programa y desarrolla competencias digitales adaptadas a sus necesidades.