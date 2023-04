San Macario califica de 'álbum personal de fotos' el 'Informe de Gestión' de la legislatura de la Diputación de Segovia

SEGOVIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Segovia, Máximo San Macario, ha calificado de "álbum personal de fotos" el 'Informe de Gestión' publicado por la Diputación de Segovia para explicar las acciones del Gobierno durante la legislatura y que fue presentado hace unos días por el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente.

Para San Macario, el documento es "un compendio de publicidad partidista", donde el foco no se ha puesto "ni en la gestión, ni en los pueblos, ni en los ciudadanos de Segovia y en el que el único protagonista es el presidente de la Diputación y el Partido Popular".

El portavoz socialista también ha lamentado que el máximo responsable de la Diputación Provincial "no haya aclarado aún" cuánto va a costar a los segovianos "este compendio de loas para acrecentar el ego del señor de Vicente".

"Tampoco sabremos cuánto más tendremos que esperar y si finalmente nos facilitará esa información que le hemos requerido, porque la falta de transparencia viene siendo la tónica general del PP durante estos cuatro años de mandato corporativo en la Diputación de Segovia", ha remarcado San Macario.

Sobre el programa 'Provincia Reactiva', Máximo San Macario ha indicado que la pandemia "trastocó" muchos de los programas habituales que se desarrollan por parte de la Diputación y que hubo que hacer un "importante esfuerzo presupuestario" para establecer las medidas sanitarias en los centros residenciales y en el resto de centros de trabajo.

"Todo ello incuestionable", ha aseverado San Macario, al tiempo que ha criticado que "otros muchos de los programas o acciones emprendidas eran anteriores a la pandemia y no es ético hacer creer a los segovianos que, en medio de una situación tan complicada, se pusieran en marcha cuestiones novedosas ni proyectos estrella".

PRESUPUESTOS

En materia de Presupuestos, el portavoz socialista ha recordado "los constantes incumplimientos, año tras año", en cuestiones como la conectividad, ya que el Gobierno provincial "prometió hasta 520.000 euros de inversión de los que no se ha invertido ni un solo céntimo".

Algo parecido a lo que ha pasado en relación con la depuración de aguas residuales, ha añadido el socialista, con inversiones "prometidas por valor de 2,1 millones y cero euros invertidos realmente, acabando la legislatura sin ninguna depuradora terminada".

"Por no hablar de carreteras, donde el grado de ejecución de lo presupuestado no supera el 56 por ciento", ha sentenciado San Macario, para después incidir en la cuestión de a Conectividad Digital, sobre la que ha afirmado que el pasar de ocho pueblos con fibra óptica en 2018 al 99 por ciento de las poblaciones de la provincia a finales del 2023 "no se debe a la gestión ni inversiones del actual equipo de Gobierno, sino exclusivamente al Ejecutivo nacional que lidera Pedro Sánchez".

A este respecto San Macario ha incidido en que la Diputación, "pese a haberlo prometido el presidente en su discurso de investidura y en tres presupuestos seguidos, no ha invertido ni un solo céntimo".

"Eso sí, se ha reunido en varias ocasiones con los alcaldes para hacerles creer, de manera torticera y falsa, que detrás de ese despliegue estaba la Diputación o la Junta cuando, en ningún caso, ninguna de ellas ha hecho nada por mejorar la conectividad en nuestros pueblos", ha destacado el portavoz del Grupo Socialista.

El empleo del que presume De Vicente, según palabras de Máximo San Macario, "ha sido a través de planes no consensuados con los Ayuntamientos y obligándoles a contratar en periodos poco adecuados para cubrir sus verdaderas necesidades. Además, las ayudas concedidas "suponen una parte muy pequeña del coste real que tienen para los Ayuntamientos esas contrataciones", ha añadido.

Otra de las críticas del Grupo Socialista en la Diputación de Segovia se circunscriben al Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, ya que "tras años en los que esto no era parte de la agenda política del Partido Popular, cuando lo ha sido, han empezado la casa por la ventana".

Todo esto, ha señalado San Macario, "en un arranque de soberbia del Gobierno provincial, desoyendo todas las recomendaciones, hasta las de su propio partido, crean el primer Parque de Bomberos justo al lado del único Parque profesional que hay en Segovia".

"Un desatino", ha asegurado el portavoz socialista, cuando "lo lógico y deseable" hubiera sido construir esos primeros parques en la zona del Nordeste y en la zona de Pinares, para junto con el parque de la capital haber cubierto casi la totalidad de la provincia con una cobertura que permitiera acudir a bomberos profesionales en menos de 30 minutos desde su aviso.

FONDOS EUROPEOS

San Macario también ha hecho referencia a los Fondos Europeos, sobre los que ha indicado que en un primer momento "dicen que han estado excluidos de la gestión de estos fondos y terminan diciendo que gestionarán muchos millones. O lo uno, o lo contrario".

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Segovia ha subrayado que De Vicente "vuelve a mentir" en la medida en que las Diputaciones, ya para proyectos propios o para proyectos colectivos de los pueblos, "han podido presentarse a múltiples convocatorias de subvenciones de fondos europeos".

"Pero lo único que hasta ahora se ha conseguido de esa gestión directa apenas ha llegado a cuatro millones", ha señalado San Macario, a la par que ha criticado que "crearan un servicio de 'oficina de fondos europeos' casi dos años después de haber empezado el despliegue de estos fondos y después de que desde el Partido Socialista se lo propusiéramos allá por el 2020".

No obstante, ha continuado, "no han hecho ni un solo esfuerzo por ayudar a los pueblos pequeños, esos que no tienen recursos para plantear ni gestionar una subvención de fondos europeos, ya fuera de manera individual o colectiva".

El portavoz socialista también ha precisado que esta iniciativa podría haber sido una oficina de orientación y facilitación para las empresas segovianas.

ALUSIONES AL PSOE

Sobre las alusiones que sobre el PSOE aparecen en el 'Informe de Gestión' presentado por De Vicente, San Macario ha declarado entender "a la perfección" el enfado del Grupo Popular, porque con su trabajo de fiscalización le "han sacado los colores en innumerables ocasiones".

En esta línea, San Macario se ha preguntado si el PSOE "tiene que recordar lo que hicieron sus diputados, el señor Buquerín y el señor Bravo, pidiendo subvenciones para ellos que no podían pedir y que el partido denunció".

En este sentido, el portavoz socialista en la institución provincial ha afirmado que "es habitual" que el PP vote en contra de sus propuestas, de sus mociones, "para luego, por detrás y con otro nombre", realizar lo que los socialistas proponen.

"Ahí están nuestras mociones para convocar subvenciones para que los municipios puedan comprar mobiliario urbano, para configurar los mapas del ruido de los pueblos, la red de museos provinciales o para los yacimientos arqueológicos y geológicos de la provincia, entre otras", ha concluido San Macario.