San Miguel del Pino (Valladolid) celebra la III Jornada Medieval 'Doña Leonor de Guzmán y su villa' este fin de semana

Imagen del cartel de las III Jornadas Medievales en San Miguel del Pino (Valladolid) - TURISMO SAN MIGUEL DEL PINO

SAN MIGUEL DEL PINO (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio vallisoletano de San Miguel del Pino celebrará la tercera edición de la Jornada Medieval 'Doña Leonor de Guzmán y su villa', que tendrá lugar este fin de semana y estará acompañada de música, talleres y diferentes actuaciones.

Esta celebración se debe a los diferentes acontecimientos y personajes históricos que por la villa han transcurrido desde la Orden de San Juan de Jerusalén a doña Leonor de Guzmán, quien fue dueña de la villa, o la propia reina Isabel la Católica.

Además, la historia personal de esta "culta" mujer, las "intrigas palaciegas" que acabaron con su vida y su "importante descendencia" serán el hilo conductor de estas jornadas que crearán una ambientación "histórica" que permita el disfrute y la puesta en valor del patrimonio monumental y natural del municipio.

De esta manera, las actividades programadas van desde itinerarios musicales con Doña Leonor de Guzmán, que han sido premiados por la Diputación de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística 2024, y que correrán a cargo de Manoli Carreras, responsable de la Oficina de Turismo, y Águeda Sastre, violinista del grupo Alicornio.

Además, contarán con la colaboración especial de Carlos Tapia, de la compañía Azar Teatro, escenificaciones medievales infantiles, con la participación de los niños de Sanmipi y sus monitores; la recreación histórica 'Pedro O contra Enrique de Trastámara', y talleres de armas medievales a cargo de la Asociación Cultural-Histórica Torre del Homenaje (Valladolid).

Por último, las jornadas se completarán con desfiles medievales, sorteos, una comida popular, ambiente musical, pasacalles, puestos y talleres en los que participarán Sandra Vicente Gómez, con actividades de encuadernación, dibujo y grabado basado en lo natural; Luzerna-Patricia, con velas orgánicas y artesanía en cera; Salix Alba, con cestería artesana y talleres a las 11.00 horas, o Alamares, con artesanía en cuero y talleres a las 17.00 horas.