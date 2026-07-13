San Pelayo (Valladolid) celebra la IX edición del festival contra la despoblación '4Gatos' entre el 24 y 26 de julio

El diputado de Deportes y Juventud Javier González, junto con la alcaldesa de San Pelayo, Elisa Cerrillo y el teniente de alcalde, Ricardo Hernández en la presentación de la IX edición del festival contra la despoblación '4Gatos' - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

San Pelayo acoge la IX edición del festival contra la despoblación '4Gatos' que se celebrará los días 24, 25 y 26 de julio y que por primera vez contará con un autobús entre Valladolid y dicha localidad vallisoletana.

El diputado de Deportes y Juventud Javier González, junto con la alcaldesa de San Pelayo, Elisa Cerrillo, y el teniente de alcalde, Ricardo Hernández, han presentado el consolidado festival en el Palacio de Pimentel.

"Se celebra nueve años de un festival cultural donde mostramos que nuestros pueblos tienen vida y cultura, y a raíz de la cultura tienen mucho turismo. Este festival es importantes porque hace que mucha gente se acerque al pueblo", ha explicado González.

La programación de esta IX edición cuenta con variedad de actividades para todos los públicos, desde conciertos y el visionado de un corto hasta un mercadillo, oferta gastronómica y actividades infantiles.

"Estamos muy contentos porque hemos conseguido en nueve años llevar a cabo este festival y creemos que pueblos tan pequeños también tienen derecho a tener este tipo de eventos", ha trasladado Cerrillo, quien ha descrito la nueva edición como "agridulce", en referencia a que se trata de un festival contra la despoblación "y el problema de la despoblación ahí sigue y ahí está", como atestigua el dato de que San Pelayo sólo cuenta con 49 personas censadas".

Al problema de la despoblación se han sumando otras reivindicaciones por parte de Cerrillo y Hernández como la ausencia de fibra óptica. "El transporte es mínimo para acercarnos a núcleos más grandes y poder desarrollarnos como habitantes. Incluso, no tenemos ni agua potable", ha denunciado la alcaldesa, quien ha recordado que la escasez de agua potable "es un problema desde hace dos años".

EL PROGRAMA

La primera jornada empezará el viernes 24 de julio con el tradicional partido de fútbol intergeneracional, abierto a la participación de cualquier persona que desee sumarse. A continuación, se proyectará el 'work in progress' del cortometraje de animación '¿Hay algún muerto en la sala?', realizado en diferentes localizaciones de San Pelayo. Por último, la jornada concluirá con las actuaciones musicales de Leblond y Castora con Kike Arias.

El sábado 25 la escritora Inés Olandía presentará su libro 'Sanar al sol', mientras que el espectáculo de Alicia Maravillas hará disfrutar al público familiar. La música será protagonista durante toda la jornada con el vermú musical por Amamarla y los conciertos de Darksena, Sinaia y Animales Muertos.

La última jornada, el domingo 26, comenzará con hinchables acuáticos para el público infantil y el vermú será amenizado por Jim Brothers. Por la tarde, Jesús Puebla Mimo ofrecerá un espectáculo para todos los públicos y el festival conluirá con la actuación de Cañoneros.

Como es costumbre, el evento musical de San Pelayo contará con zona de acampada, servicio de bar en el centro social, oferta gastronómica de Taberna Faroles Rock, donde también podrán adquirirse los billetes del autobús de ida y vuelta entre Valladolid y San Pelayo, además de puestos de mercadillo como el espacio solidario de Pili Ganchillo, cuya recaudación estará destinada al pueblo saharaui.