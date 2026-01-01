Sánchez Cabrera aboga por los "acuerdos" en el Ayuntamiento para trabajar por Ávila "sin pensar en electoralismos"

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha defendido un mandato en el que aboga por los "acuerdos" con todas aquellas formaciones políticas que quieran trabajar por los abulenses "sin pensar en electoralismos" ni "haciendo cuentas ni promesas falsas".

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance del año 2025 y de los retos para el 2026, una conversación en la que ha subrayado que su formación, Por Ávila, "no es de derechas o de izquierdas", si no que pretende dar respuestas a las necesidades de Ávila.

"Los integrantes de este equipo de Gobierno somos de Ávila y vivimos aquí, no venimos de vez en cuando a hacernos fotos o a decir en campaña que nos vamos a quedar aquí. No, eso no va en nuestro ADN", ha aseverado, para incidir en que tampoo depende de "mirar a Madrid o Valladolid"

En su objetivo de "mejorar" Ávila, Sánchez Cabrera gobierna en minoría con 11 concejales de 25, por lo que está "obligado a intentar alcanzar acuerdos con quienes tengan el mismo objetivo de trabajar por la ciudad y los abulenses", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que tiene siempre la "mano tendida" a aquellas formaciones que quiera acompañar en este propósito, por lo que en 2024 dialogaron con Vox para los Presupuestos de 2025, y este año estos, de cara a 2026, han salido adelante con el apoyo del Grupo Municipal Socialista.

Asimismo, ha recordado que su mandato comenzó con un "bloqueo" por parte de la oposición "en bloque", tras lo que se ha "demostrado", a su juicio, que la "única consecuencia" que tiene esta postura es "impedir que se trabaje en beneficio de la ciudad".

"El bloqueo no es para quienes están al frente de un ayuntamiento, sino que cuando se produce una situación así se bloquea al conjunto de la ciudad y de los ciudadanos", ha advertido, para poner en valor que Vox el año pasado y el PSOE en este ejercicio se hayan dado cuenta de ello y hayan respaldado los Presupuestos.

De este modo, ha reivindicado que su "razón de ser" es "trabajar" por la Ávila, "sin pensar en electoralismos ni tampoco haciendo cuentas ni promesas falsas o viniendo cinco veces en un solo mes a hacer campaña cuando antes se ha estado años sin pisar esta ciudad", que merece ser una "del siglo XXI" en el ámbito de las infraestructuras, servicios y calidad de vida.

Sánchez Cabrera ha afirmado que "nunca antes se había hecho tanto en tan poco tiempo" por la ciudad, si bien ha admitido que queda mucho por hacer, para lo que "hay muchas posibilidades": "La posición geográfica debería acercarnos más a la capital en vez de alejarnos por falta de medios de transporte adecuados o de comunicaciones, con peajes que lastran el desarrollo, sin una autovía que nos conecte con la A-40 o a la A-6, o trenes que tardan una eternidad en cubrir los 100 kilómetros que nos separan de Madrid".

Esto se suma a otros problemas por los que Por Ávila ha querido luchar desde que llegó al Ayuntamiento en 2019, y por los "que seguirá trabajando", al tiempo que pondrá en valor los recursos de esta ciudad Patrimonio Mundial desde hace 40 años.

Historia, cultura o arquitectura, así como naturaleza, gastronomía o turismo deportivo potencian la capital, ha apuntado, para manifestar que, precisamente, en estos ámbitos se trabajar en el próximo año.

ACTUACIONES EN 2026

En concreto, en 2026 se pondrán en marcha actuaciones en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Una muralla verde', que implican cerca de tres millones de euros de fondos NextGenerationEU, canalizados por la Junta, para potenciar los recursos "tan extraordinarios" de Ávila relacionados con la naturaleza o el turismo deportivo.

Estas actuaciones implican la puesta en valor y acondicionamiento de espacios como los entornos de las riberas o del embalse de Fuentes Claras; inversiones relacionadas con la implantación de nuevas tecnologías y digitalización, y la puesta en marcha de otras iniciativas que potencien elementos de los que los abulenses se sienten "orgullosos", como "los cielos limpios, la apertura de infraestructuras como las que se instalarán en el Centro San Segundo - Tenerías, relacionadas con el ciclismo, y también con la interpretación de los recursos naturales".

Al mismo tiempo, con captación de nuevos fondos europeos, se activarán inversiones que se enmarcarán en el Plan EDIL, que permitirá realizar actuaciones por más de once millones de euros "para acondicionar colegios y también actuar en infraestructuras como la Ciudad Deportiva y su entorno".

También se avanzará en la mejora de infraestructuras como los polígonos industriales o en el problema histórico del abastecimiento de la ciudad, ha detallado, para añadir que en este contexto se ha aprobado un convenio de colaboración con Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) para redactar el proyecto de mejora de los emisarios a la Estación Depuradora de Aguas Residulaes (EDAR), dentro de la actuación que incluirá el emisario desde la EDAR hasta la presa de Las Cogotas.

Esta inversión implicará un montante de 2,4 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aportará cerca de 400.000 euros y que permitirá avanzar en "solucionar el problema histórico con el agua en la ciudad".

Por otro lado, en el área de Servicios Sociales se alcanzará "una cuantía récord", de nueve millones de euros, de los que más de seis irán dirigidos a personas mayores y dependientes, incluidos más de tres que se destinarán a los servicios de ayuda y comedor a domicilio. También 1,5 millones de euros que irán dirigidos a infancia y conciliación familiar.

Asimismo, el alcalde abulense ha puesto en valor la reducción de la deuda en el Consistorio, que a finales de este año cerrará con un 40 por ciento menos que en 2019.

BALANCE DE 2025

Respecto a 2025, el regidor ha indicado que ha sido un año de "pasos importantes para hacer de Ávila una ciudad amable" desde el punto de vista de la movilidad y la accesibilidad, la prestación de servicios a los ciudadanos y la mejora en las redes de abastecimiento y saneamiento.

Igualmente, ha ensalzado la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, como la apertura del nuevo pabellón Carlos Soria, que dará servicio a la ciudad y al colegio Arturo Duperier, o el renovado pabellón de San Antonio, al que se ha dotado de sistemas de eficiencia energética o un ascensor.

Al mismo tiempo, ha señalado a los avances en el afianzamiento de inversiones, con la captación de nuevos fondos que van a permitir "mejorar la ciudad": "Son más de 35 millones en inversiones cofinanciadas con fondos europeos los que se han destinado y se van a destinar a trabajar por Ávila".

En este contexto, ha señalado que también se da continuidad al Plan Territorial de Fomento, que permitirá invertir dos millones en el polígono de Vicolozano, para "adecuar este espacio a las necesidades actuales de las empresas que ya están implantadas y mejorar los servicios para contribuir que nuevas empresas puedan llegar".

En la otra cara de la moneda, cuestionado por el peor momento del año, Sánchez Cabrera ha recordado las inundaciones del mes de marzo provocadas por la conjunción de factores como el deshielo o borrascas continuadas.

El desbordamiento de los ríos Chico y Adaja llevó "no sólo a acometer actuaciones de urgencia sino también a adoptar medidas que ya estamos implantando, en colaboración con administraciones como la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en cuanto a limpieza de cauces o acondicionamiento de los mismos", ha rememorado.

A este se suma otro momento complicado, el vivido en el mes de agosto con el incendio que afectó al barrio anexionado de Urraca-Miguel y que llevó a evacuar a los vecinos y a tomar medidas en las que se contó con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "para impedir que las cenizas llegaran al embalse de Serones y afectaran al abastecimiento de la población".