Sánchez Cabrera mantiene objetivos pese a las facturas "encontradas en los cajones"

ÁVILA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha subrayado que su equipo de Gobierno sigue trabajando "para sacar adelante todas las iniciativas" propuestas en su programa electoral "pese a las dificultades añadidas" a la "situación precaria" del Ayuntamiento, entre las que destaca, al margen de la pandemia, el pago de cuatro millones correspondiente a facturas que estaban en cajones y otro millón por sentencias.

"Seguimos trabajando en todos los proyectos comprometidos con los abulenses, pese a las dificultades añadidas de la pandemia, que condiciona este mandato y lo seguirá haciendo en los próximos meses", ha apuntado Sánchez Cabrera en declaraciones a Europa Press.

El regidor ha manifestado que afronta el nuevo año "con la esperanza de poder pasar esta pandemia de una vez por todas" y acabar con daño que está causando "desde el punto de vista sanitario, social y económico".

El alcalde de Ávila ha subrayado la situación "muy difícil" de las arcas municipales y del Ayuntamiento derivada de "la gestión de años anteriores", tras 28 años de Gobierno del PP, al que Sánchez Cabrera perteneció hasta poco antes de concurrir a la alcaldía con por Ávila.

"Ahí están las sentencias judiciales por más de un millón de euros que hemos tenido que abonar o los más de cuatro millones que se han pagado en facturas que se encontraban en los cajones, algunas de ellas, incluso, del año 2012, y las que continúan apareciendo, como damos cuenta prácticamente cada semana en Junta de Gobierno", ha alegado el alcalde.

"Hay que trabajar muy duro para revertir la situación que nos encontramos al llegar al Ayuntamiento y que se ha visto agravada por las consecuencias de la pandemia", ha añadido, al tiempo que ha reconocido que le gustaría "recobrar la actividad normal en todos los ámbitos cuanto antes".

"CUANTIOSOS" DAÑOS POR LA PANDEMIA

Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha calificado de "cuantiosos" los daños provocados por la crisis sanitaria y económica en la ciudad. "Por un lado, los efectos económicos han sido terribles, al caer los ingresos y aumentar los gastos, ya que las distintas decisiones adoptadas por las administraciones autonómica y central para hacer frente al coronavirus han implicado un exceso de gastos para las arcas municipales que no estaban contemplados y que, por lo tanto, no están haciendo otra cosa que aumentar aún más la situación precaria en la que ya estaba el Ayuntamiento", ha insistido.

Sánchez Cabrera ha explicado que ha habido que "adaptar el presupuesto y la gestión a las necesidades de la pandemia". "Nuestro primer objetivo en 2020 y el que tenemos ahora mismo es el de superar el coronavirus y evitar su propagación, por lo que la gestión de los recursos municipales debe ser eficaz y eficiente", pero a la vez "ayudar a las familias que peor lo están pasando en estos momentos".

Desde el punto de vista de los servicios que presta el Consistorio, ha subrayado los "nuevos desafíos" que ha habido que afrontar, como los derivados de las desinfecciones e higienizaciones que se vienen realizando de instalaciones deportivas, espacios municipales, colegios de la ciudad, calles o mobiliario urbano, que han supuesto "más de 10.000 los kilómetros de viales y aceras que se han desinfectado y en los que se continúa trabajando".

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila ha decidido prorrogar los presupuestos municipales de 2020 y no elaborar los de 2021 hasta que no sepan que cantidades aportarán Gobierno y Junta. "La decisión de prorrogar el presupuesto viene avalada por el hecho de que tanto la Administración central como la autonómica no han facilitado aún ni una cifra aproximada de las ayudas que nos van a llegar para poder cubrir los gastos derivados del aumento de medidas contra la Covid-19", ha justificado.

Sánchez Cabrera considera que ambas administraciones "deben cumplir con su compromiso y facilitar las cuantías que van a hacer llegar a las entidades locales". "No estamos contando con el respaldo inmediato de los gobiernos para hacer frente a la implantación de las medidas que las diferentes normativas nos están haciendo acometer".

Según Sánchez Cabrera, "las relaciones con las diferentes instituciones, tanto central como autonómica como provincial, se basan sobre la lealtad institucional", y señala que si bien "deben trabajar conjuntamente en lo que sea necesario para dar el mejor servicio a los abulenses", no hay que "dejar de reivindicar" todo lo que "se le ha negado" a la ciudad "desde hace décadas", una "deuda histórica que tienen el Estado y la Comunidad con Ávila".