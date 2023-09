Ana Sánchez pide a Mañueco que se pronuncie sobre los "graves insultos" de Veganzones

RIAZA (SEGOVIA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Sánchez, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se pronuncie en relación con la polémica suscitada esta semana por el hecho de que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, haya "insultado gravemente a los representantes de los trabajadores", razón por la que ha afeado al "PP con cara de Vox" que abandone a los trabajadores.

Así lo ha hecho la socialista en unas declaraciones a los medios antes de participar en la Fiesta de la Rosa del PSOE en la mencionada localidad segoviana, en las que ha aprovechado para señalar que "no es de recibo que a estas horas Veganzones todavía sea el consejero de Economía y Empleo".

"No puede ser que Mañueco", ha continuado Sánchez, que es quien lo nombró consejero, "no haya dicho esta boca es mía". "Castilla y León no se merece a un presidente Don Tancredo, que mira para otra parte cuando el consejero insulta a los sindicatos y, por tanto, a los representantes legítimos de los trabajadores, a las clases medias trabajadoras y a la gente normal".

Por todo esto, Ana Sánchez ha indicado que el líder del Ejecutivo autonómico y "el PP con cara de Vox" abandonan a los trabajadores a los que se está faltando "de manera indecente" al respeto.

Por este motivo, la secretaria de Organización del PSCyL ha incidido en que los socialistas no sólo piden el cese inmediato de Veganzones sino también un posicionamiento público de qué opina el presidente de la Junta de Castilla y León sobre el hecho de que se "insulte a las mujeres, a los hombres y a los agricultores".