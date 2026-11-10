Sánchez pide precaución en Ávila por las lluvias e insta a seguir las indicaciones: "Lo primero es proteger la vida"

El presidente del Goberno, Pedro Sánchez, durante el Consejo Europeo en Bruselas - ALEXANDROS MICHAILIDIS

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido precaución a la ciudadanía ante las fuertes lluvias que asolan la provincia de Ávila como consecuencia de las borrascas Bruna y Charles y ha instado a seguir todas las indicaciones. "Lo primero es proteger la vida y la seguridad de las personas", ha señalado a través de un mensaje difundido en la red social 'X'.

En concreto se ha referido a la situación del municipio de Piedralaves, en Ávila, donde existe la posibilidad de desbordamiento de la presa del Horcajo, lo que ha obligado al desalojo de sus vecinos.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha llamado a los ciudadanos a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y a mantener "mucha precaución", tras enfatizar que lo primordial en estos momentos es proteger la vida y la seguridad de las personas.