Sánchez pregunta a Mañueco si va a repudiar a Herrera y renunciar al autonomismo útil respaldando el "ataque" al DS

LEÓN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, ha advertido que "el ataque de VOX al Diálogo Social" supone una "enmienda a la totalidad" al legado del que fuera presidente de la Junta durante 18 años, el popular Juan Vicente Herrera, y le ha preguntado a Alfonso Fernández Mañueco si va a repudiar a su antecesor y va a renunciar "al autonomismo útil y al Diálogo Social".

Al respecto, la responsable socialista ha asegurado que "nada de lo que está sucediendo en Castilla y León podría hacerse sin la complicidad del PP, de Mañueco y de Feijóo".

Así se ha referido este martes tras la reunión mantenida con miembros del PSOE de León, en la sede de la capital leonesa, donde ha explicado que este lunes se vivió "un hecho gravísimo, un ataque directo sin precedentes al Diálogo Social y un ataque directo a la calidad democrática" después de que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, anunciase un recorte de más de 20 millones a los agentes sociales y económicos .

Una decisión, que según Sánchez "cercena derechos democráticos y va más allá de lo que aparentemente parece, porque cercena derechos y palires básicos, sólidos y constitucionales"

Ana Sánchez ha recordado que el Diálogo Social ha sido "una seña identitaria" de esta Comunidad, que incluso se ha exportado al resto del país y que ha sido un "signo distintivo de la buena política, de lo poco en que Castilla y León era referente" y cree que el anuncio realizado por García-Gallardo es "una enmienda a la totalidad al legado de los gobiernos de Juan Vicente Herrera, del autonomismo útil".

Y ha precisado que "este ataque no podría haber un ataque sin precedentes al Diálogo Social, a la calidad democrática son la connivencia de Fernández Mañueco, ni del PP" y se ha dirigido al presidente de la Junta para decirle que tiene que decir "si ratifica o desautoriza" el ataque del Diálogo Social y el ataque "a los representantes de los trabajadores y a los empresarios", ataque "que se suman a los de las mujeres y los discapacitados".

"El único responsable es Alfonso Fernández Mañueco, que es quien metió a la ultraderecha en la toma de decisiones del gobierno, del único gobierno de toda la Unión Europea".

La secretaria de Organización del PSOECyL ha enfatizado en la labor del Diálogo Social como "forma de entenderse, mejorar la vida de los más vulnerables, garantizar la paz social y atraer inversiones".

Al respecto, Ana Sánchez ha precisado que Fernández Mañueco "sólo puede materializad con su connivencia ese ataque al Diálogo Social' o puede desautorizarlo, y se ha dirigido "al presidente de Castilla y León, si es que Castilla y León tiene presidente", porque ha reconocido que a veces "lo duda".

Y así le ha preguntada a Fernández Mañueco, del que ha dicho que es un presidente "arrodillado y sometido a la estremaderecha", si va a repudiar el legado de Juan Vicente Herrera y renunciar "al autonomismo útil y al Diálogo Social" mientras que a Alberto Núñez Feijóo le ha preguntado si va a autorizar a repudiar ese legado y si renuncia a ser un "PP de derecha europea".

Igualmente les ha preguntado "hasta dónde" son capaces de llegar para "mantenerse en el poder", hasta dónde son capaces "de humillarse, y humillar a la Comunidad y a los representantes de los trabajadores y empresarios".

SIRO

Y todo ello, ha reconocido, se ha visto "con el esperpento y pésima gestión" en la negociación con SIRO y que ha evidenciado que "son un gobierno inane y con una derecha del PP incapaz de imponerse a la extrema derecha".

En este sentido, ha remarcado que al tiempo que el Gobierno de España y los representantes de los trabajadores "resultaron imprescindibles" para salvar 1.700 puestos de trabajo VOX anuncia el ataque al Diálogo Social y Fernández Mañueco aplaude a los sindicatos.

Asimismo, ha indicado que VOX "si sabe lo que hace y no han querido mover un dedo en la negociación para salvar a SIRO", al tiempo que "recortan en aquellos que controlan su acción de gobierno e incrementan los asesores".

También, ha puesto de manifiesto que "este ataque no quedará aquí" de no pararlo Fernández Mañueco y ha alertado al PP que "tienen que hacérselo mirar, porque en un año no quedará en el PP ni las raspas".