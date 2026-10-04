Sánchez de Vega presentará este lunes en las Cortes la Memoria del Consejo Consultivo de CyL del ejercicio 2025

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, comparecerá este lunes, 5 de octubre, en la Comisión de la Presidencia para presentar la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2025.

El Consejo Consultivo forma parte de las instituciones propias de la Comunidad y es el órgano superior de consulta de la Junta y de la Administración de la Comunidad.

La comparecencia de Agustín Sánchez de Vega iniciará la actividad parlamentaria de la semana del 5 de octubre que continuará por la tarde con la comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar siete informes sobre la contabilidad electoral en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo correspondientes a PP, PSOE, Vox, UPL, Por Ávila, Soria ¡Ya! y a la coalición electoral Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes EQUO: En Común.