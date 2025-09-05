Sánchez visita la base de Tabuyo en su segunda visita a León en menos de un mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), visita a los trabajadores de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León). - Carlos Castro - Europa Press

Las instalaciones serán objeto de una ampliación y mejora con una inversión de siete millones

TABUYO DEL MONTE (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este viernes la base de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, por lo que se trata de la segunda vez en menos de un mes que visita la provincia de León.

La BRIF de Tabuyo del Monte ha participado activamente en las tareas de extinción de los incendios que han afectado a Castilla y León en el último mes, unos fuegos que han arrasado diversas zonas principalmente en las provincias de León y Zamora.

En el marco de esta oleada de incendios, Sánchez ya se trasladó a zonas afectadas en Castilla y León, en concreto en las provincias de León y Zamora.

En cuanto a las BRIF y a los trabajadores empresa pública Tragsa, ha dicho que "son personas que se dedican en cuerpo y alma, también en riesgo su vida e incluso también sufren las secuelas psicológicas de tener que ver situaciones muy dramáticas".

En esta ocasión, el presidente del Gobierno ha llegado a la base de Tabuyo del Monte alrededor de las 10.40, donde le esperaban el presidente de Tragsa, Jesús Casas; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como diferentes representantes socialistas como la vicesecretaria del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y algunos diputados y senadores.

ADECUARSE A LA NUEVA NORMATIVA.

A su llegada, Pedro Sánchez, acompañado también por efectivos del BRIF de Tabuyo del Monte, ha realizado un recorrido por las instalaciones, que serán objeto de una remodelación y ampliación que supondrá una inversión de unos siete millones de euros y, previsiblemente, comenzarán a principios de 2026. El objetivo de la actuación es adecuar las infraestructuras a la nueva normativa. En la base de Tabuyo del Monte hay en la actualidad unos 80 trabajadores, de los cuales 60 son bomberos.

Tras realizar el recorrido por las instalaciones, el jefe del Ejecutivo central ha mantenido una reunión a puerta cerrada con los representantes de Tragsa y efectivos de la BRIF en la que, además de hablar sobre las actuaciones de remodelación y ampliación que se llevarán a cabo, ha trasladado su agradecimiento a los efectivos que han luchado en los incendios forestales de la provincia en las últimas semanas.

Finalmente, Sánchez ha realizado una intervención que ha comenzado reiterando sus palabras de agradecimiento a todas las personas que han participado en la extinción de incendios en los últimos días y, momentos antes de abandonar las instalaciones, ha expresado su deseo de visitar el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que ha sido asolado por el incendio declarado en Yeres el pasado día 9 de agosto.