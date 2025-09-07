Sancho Criado del Rey gana la XXII edición del Open de Aeroestación de Valladolid

Archivo - XXII edición del Open de Aeroestación de Valladolid en homenaje a Diego Criado del Rey - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sancho Criado del Rey ha ganado la XXII edición del Open de Aeroestación de Valladolid que se ha celebrado este domingo en el marco de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con la participación de 17 pilotos.

El triunfo de Sancho en el XXII Open Diego Criado Rey completa la serie de victorias de los tres hermanos, tras los triunfos de Diego, el pasado año, y de Cleto en 2020, según ha destacado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta edición de la competición se ha desarrollado desde el 4 de septiembre a este domingo 7 y ha reunido a 17 pilotos procedentes de Castilla y León, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Portugal y Francia.

Cuatro han sido los vuelos de competición repartidos entre la mañana y tarde del viernes, la mañana del sábado y vuelo de clausura el domingo por la mañana, que no ha podido realizarse por haber unas condiciones meteorológicas desfavorables.

El sábado por la tarde, como viene siendo costumbre, se realizó un espectáculo de encendido nocturno 'Night Glow' al ritmo de un concierto en directo de Cañoneros, mientras el despegue del viernes por la tarde fue público y el del sábado por la mañana se hizo desde una ubicación decidida con el último parte meteorológico para conseguir sobrevolar la ciudad de Valladolid, objetivo que se cumplió.

La victoria general ha sido para Sancho Criado del Rey, hijo menor del homenajeado Diego Criado del Rey y quien se ha alzado con su primera victoria en el open.

El segundo puesto ha sido para Adriana Lladó del equipo Ultramagic, que repite puesto en su segunda participación, y la tercera posición fue para Maria Luisa Cabañero, madre de Guillermo Pascual Cabañero, quien ocupó el tercer puesto en la anterior edición.

Además, María Luisa se ha llevado un reconocimiento a una trayectoria deportiva "intachable e incansable" en diferentes disciplinas, ya que fue la primera mujer bombero de España y a parte de ser nadadora profesional habiendo cruzado más de cino veces el estrecho de Gibraltar a nado, es también presidenta del Club Manchego de Aerostación y ha organizado numerosos Campeonatos de España y Copas del Rey en su tierra.