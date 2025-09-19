Sancho destaca que provincias afectadas por incendios muestren en NaturCyl "que siguen ofreciendo naturaleza y paisaje"

SEGOVIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado en la inauguración de la VIII Feria de Ecoturismo de Castilla y León, NaturCyL, donde ha resaltado que hay presencia de varias provincias y comarcas que que han sufrido incendios forestales hace apenas un mes pero que han acudido al evento para mostrar "que tienen corazón verde, que siguen ofreciendo naturaleza y paisaje verde".

Sancho ha citado a Zamora, Salamanca y El Bierzo como muestra de zonas que, a pesar de la tragedia de sus incendios forestales, "han reaccionado en el último minuto y han rediseñado su contenido en la Feria para poder mostrar sus paisajes verdes, su naturaleza, y que sus alojamientos y actividades rurales siguen abiertos a los visitantes".

NaturCyL se celebra por segundo año en las instalaciones del Campo de Polo del Real Sitio de San Ildefonso - parte de la Reserva de la Biosfera San Ildefonso-El Espinar -, con actividades desde el 19 al 21 de septiembre.

La viceconsejera ha destacado la importancia de ferias especializadas, que apuestan por el medio rural y por la oferta de turismo de naturaleza en una comunidad que tiene más de 33 áreas naturales y 800.000 hectáreas con diferentes figuras de protección, además de diez reservas de la Biosfera y un Geoparque Mundial (Las Loras).

Dentro de la actividad de la feria, Sancho ha destacado la jornada comercial en la que han intervenido más de 100 empresas, y la participación en NaturCyL de 23 operadores turísticos especializados nacionales e internacionales.