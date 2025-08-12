Sancti Spíritus (Salamanca) acoge un taller de robótica y programación para escolares a través del programa

SALAMANCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha organizado un taller de robótica y programación dirigido a escolares del municipio salmantino de Sancti-Spíritus, a través del programa CyL Digital.

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha participado hoy en la actividad 'Iniciación a la robótica: crea con Makey Makey y Scratch', una formación gratuita en la que menores de entre 7 y 14 años han aprendido los fundamentos de la programación y la electrónica creativa a través de proyectos prácticos y motivadores.

Durante la visita, Ortega ha destacado que "la brecha digital no se combate solo con infraestructuras, también con formación, talento e ilusión, especialmente entre los más jóvenes". "Apostar por talleres como este en el medio rural es sembrar capacidades digitales desde la base", ha añadido.

Los alumnos participantes han desarrollado tres proyectos didácticos, que han consistido en realizar un juego interactivo de Operación, donde han programado en Scratch y conectado sensores mediante Makey Makey.

También han realizado un mando personalizado para videojuegos, creado con materiales conductivos y diseñado para un videojuego espacial.

Y, por último, han construido un piano digital, en el que han dado rienda suelta a su creatividad construyendo sus propios instrumentos musicales electrónicos.

Este tipo de iniciativas, como han asegurado desde la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, permiten "familiarizarse con las nuevas tecnologías, y además refuerzan habilidades como la lógica, la resolución de problemas y la creatividad".

Además, promueven "vocaciones STEM" en edades tempranas, especialmente relevantes en zonas rurales donde el acceso a este tipo de recursos suele ser más limitado.

"Queremos que ningún ciudadano, viva donde viva, quede fuera de esta transformación. La digitalización no puede ser una barrera; debe ser una palanca de igualdad y progreso", ha concluido Ortega.