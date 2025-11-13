Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares y Repion, entre las primeras confirmaciones de Ebrovisión 2026 en Miranda de Ebro

BURGOS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Getdown Services, Triángulo de Amor Bizarro, Repion, Mujeres, San Tosielo, Hoonie y Los Chivatos son las primeras confirmaciones de Ebrovisión 2026, que se celebrará en Miranda de Ebro (Burgos) del 3 al 6 de septiembre.

Tras celebrar hace dos meses su 25 aniversario ante más de 23.000 personas, el festival ha dado a conocer este jueves, 13 de noviembre, los primeros nombres del cartel de su nueva edición, para la que los abonos están ya a la venta.

Estrenan la programación de Ebrovisión 2026 algunos de los artistas más aclamados del momento, como Sanguijuelas del Guadiana, la joven banda de Extremadura que arrasa en la escena con su mezcla de rock, electrónica y música de raíz.

El gallego Carlos Ares es otro de los nombres más destacados del panorama actual tras sus dos aclamados últimos discos, 'Peregrino' y 'La boca del lobo', mientras el primer nombre internacional en sumarse al festival es Getdown Services, dúo inglés que se dio a conocer hace un par de años con sus ritmos bailables y letras cargadas de humor y crítica social.

También forman parte del cartel Triángulo de Amor Bizarro, grupo referente del sonido noise rock y el post punk patrio, y las hermanas Iñesta que dan vida a Repion, así como el grupo Mujeres, según ha informado Ebrovisión en un comunicado recogido por Europa Press.

Directos desde Canarias llegan San Tosielo con uno de los proyectos más frescos del momento, mientras Hoonie, el alter ego musical de Carmen Alarcón, y la banda Los Chivatos completan las confirmaciones.

Los abonos para la cita que se celebra en el entorno del río Ebro se pueden adquirir en la web del festival a partir de 65 euros hasta el próximo lunes, 17 de noviembre.