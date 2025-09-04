Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos del Proyecto Península para las fiestas de San Froilán de León capital

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León se prepara para celebrar las fiestas de San Froilán, que comenzarán a finales de septiembre y se extenderán hasta el día 4 de octubre, una celebración para la cual la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León ultima la programación que incluirá, un año más, el Proyecto Península, con actuaciones como la de Sanguijuelas del Guadiana.

El Proyecto Península es un ciclo de conciertos que fusiona música tradicional y contemporánea con el objetivo de promover la riqueza cultural y la pluralidad lingüística de la Península Ibérica a través de artistas que usan sus lenguas para contar historias universales.

Uno de los grupos que actuarán este año es Sanguijuelas del Guadiana, tal y como está previsto aprobar mañana en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León.

La actuación tendrá lugar el jueves día 2 de octubre y el concierto se celebrará en la recién remodelada plaza Mayor, recuperando así la ubicación original de este festival, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El grupo extremeño de rock Sanguijuelas del Guadiana ha sido una de las "sensaciones" en los festivales del país, consolidando al grupo como uno de los emergentes con mayor proyección en España. Criados en lo que ellos denominan la "Siberia Extremeña", concretamente en la localidad Casas de Don Pedro, los integrantes del grupo ponen en valor y reivindican las raíces de su tierra, fusionando el rock con la electrónica o el flamenco y la rumba, entre otros géneros musicales.

Su éxito se constata en que son decenas de fechas que ya tienen cerradas por salas de conciertos de toda la geografía española en las que ya se han agotado las entradas. León se suma a su gira con un concierto abierto y gratuito a todo el público.

El Ayuntamiento de León presentará próximamente todas las actividades previstas para las fiestas de San Froilán, en las que la música será uno de los ejes centrales mediante conciertos, bailes tradicionales y con el domingo 28 de septiembre como "día grande" de las celebraciones con el desfile de carros engalanados, pendones y las tradicionales Cantaderas en el Claustro de la Catedral.