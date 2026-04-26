Sanguijuelas del Guadiana reivindica oportunidades para la juventud rural: "No está mal salir pero hay que poder volver"

Sanguijuelas del Guadiana durante el Vibra Mahou en León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sanguijuelas del Guadiana ha reivindicado este sábado la necesidad de que la juventud rural española tenga oportunidades para desarrollar su proyecto de vida en los pueblos, defendiendo que "no está mal salir" de la España despoblada, pero que debe existir la posibilidad de "volver y hacer lo que les gusta desde donde quieren hacerlo".

En una entrevista previa concedida a Europa Press previa a su actuación en el Vibra Mahou Fest de León, el grupo explicó que su objetivo inicial no era convertir la despoblación o la vida rural en una bandera, sino contar su propia historia.

"Nosotros siempre decimos que nuestra principal meta no era hablar de esto, era contar nuestra historia, y nuestra historia estaba basada en nosotros. Las cosas buenas, las cosas malas y eso. Que haya significado algo para otra gente que quiera hacerlo, pues es la hostia, pero no era nuestro fin a la hora de hacer este disco", apuntó Carlos Canelada, vocalista y guitarra de Sanguijuelas, antes de reconocer que ese enfoque les sale "natural".

En este sentido, los miembros de la banda subrayaron que sus canciones parten de su propia experiencia vital en un pueblo. "Era contar que hemos vivido siempre en un pueblo de mil habitantes, que nos tuvimos que ir de él y que nuestra familia también se tuvo que ir la gran mayoría hace tiempo", indicó el guitarrista Juan Grande.

"UNA JUVENTUD QUE NO TIENE OPORTUNIDADES"

Durante la entrevista, Sanguijuelas ha reclamado que los políticos y las instituciones hablen y solucionen los problemas jóvenes sin oportunidades, especialmente en el ámbito rural. "Por ejemplo, en nuestro pueblo o en Extremadura, que la gente se quiera quedar y no pueda porque quiera avanzar profesionalmente y no puede porque no tiene esa opción, pues yo creo que es lo que más pena nos da", afirmó Víctor Arroba, el bajista de la banda.

No obstante, Grande precisó que salir del pueblo tampoco es negativo. "Hay gente que sí quiere salir y no está mal salir, aprender eso. Pero que luego tengan esa posibilidad de volver y hacer lo que les gusta desde donde quieren hacerlo", esgrimió.

En esta línea, añadió que lo que más rabia les da es "el discurso de las grandes urbes y las grandes oportunidades de esas grandes ciudades". "Queremos dejar eso a un lado y decir: nosotros vamos a seguir en nuestro pueblo y tener menos oportunidades no significa que no puedas hacer lo que quieres. Lo estamos haciendo y, sobre todo, desde el sitio que queremos con la gente que queremos", recalcó.

ROBE, BARRY B, CARLOS ARES Y LA PLAZUELA, ENTRE SUS REFERENTES

Preguntado por los grupos de referencia, Sanguijuelas de Guadiana citó en primer lugar a 'Robe', en alusión a Roberto Iniesta, el cantante de Extremoduro fallecido hace unos meses. Luego mencionaron a artistas más actuales como a Barry B, Carlos Ares y a bandas como La Plazuela y Carolina Durante. "Barry y La Plazuela nos mola un montón; Carlos Ares es flipante lo que hace; y luego, entre los más cañeros, tenemos a Carolina, por ejemplo, está haciendo una cosa guapísima", afirmó Canelada.

Sobre su proceso creativo, explicaron que las canciones suelen nacer de una primera idea que después se trabaja en común. "Yo empiezo las canciones, hago como la canción con la música a la vez normalmente y luego ya se pone en común", detalló el vocalista.

En este punto, el guitarrista de Sanguijuelas animó a los jóvenes de pueblo como ellos que quieran montar un grupo de música a intentarlo, aunque subrayó que su propio recorrido no ha sido inmediato. "Nosotros también antes de ponernos así en serio lo hemos intentado muchas veces. No ha sido a la primera y ya nos hemos puesto a hacer un disco. Por eso es importante hacer un proyecto, tener canciones. Y no estar pensando en pegar el pelotazo, sino en hacer lo que les guste", recomendó.

En cuanto a sus proyectos de futuro, aseguraron que ahora quieren concentrar toda su energía en el grupo. "No nos lo planteamos porque queremos echar toda la energía, toda la fuerza en esto. Nuestra meta es seguir sacando canciones que nos gusten y que duren mucho tiempo", indicó Grande.

Además, Canelada subrayó la importancia de ser conscientes de que lo que están viviendo ahora "es una suerte" y que "seguramente no siempre sea así". "Y ser conscientes de que, si esto acaba, nos podamos dedicar a otra cosa y contar que estuvimos tocando aquí en León un día", concluyó.

MÁS DE DIEZ HORAS DE MÚSICA CON ENTRADAS AGOTADAS

Sanguijuelas del Guadiana fue uno de los nombres más esperados del Vibra Mahou Fest León y llevó al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones un directo de energía, guitarras y complicidad con el público. La banda conectó con los asistentes desde los primeros compases de su conocido tema '100 Amapolas', que completó en una hora larga con otros como 'Revolá', 'Septiembre' o 'Jaribe', para terminar con el reconocido 'Llevadme a mi Extremadura'.

La cita musical, de más de diez horas de música en directo, reunió a sonidos emergentes como Marlena, que aportó una de las partes más reconocibles para el público pop, con canciones directas y una puesta en escena adaptada al formato del festival; o Barry B, que fue otro de los más esperados y con seguidores en la pista por su personalidad propia y canciones.

También pasaron por el escenario del Palacio de Congresos el grupo Carencias Afectivas, con letras directas y un directo menos acomodado, y Naked Eva, cuya presencia reforzó el vínculo leonés de una edición que combinó DJs con grupos con tanto magnetismo como Alcalá Norte, que puso el colofón al evento.

El Vibra Mahou Fest León celebró así su nueva edición con todas las entradas vendidas y un aforo completo en León de 2.400 personas, según indicaron a Europa Press fuentes de la organización. La próxima cita será el 16 de mayo en Gijón, con un cartel en el que repetirá Alcalá Norte y que completarán Parquesvr, Ginebras, León Benavente, Anabel Lee, Drugos y Fillas de Cassandra, entre otros.