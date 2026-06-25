Sanidad destina 13 millones para limpieza en El Bierzo y 3,1 para suministros en Salamanca y Valladolid

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de la Consejería de Sanidad y Bienestar social de más de 13 millones al servicio de limpieza para los centros de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo y 3,1 para suministros sanitarios en Salamanca y Valladolid.

El primero de los acuerdos supone un gasto de 13.098.703 euros en la contratación del servicio de limpieza para los centros de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

Con esta contratación se garantiza el mantenimiento de los centros en las condiciones de higiene y limpieza adecuadas para la prestación de la asistencia sanitaria. Se trata de una actuación derivada de Acuerdo Marco para la homologación de los servicios de limpieza a prestar en los bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad y entidades adheridas.

Por otro lado, también se ha dado el visto bueno a un presupuesto total de 3.139.940 para la compra de suministros, material necesario para garantizar el correcto funcionamiento diario del sistema autonómico de Salud.

Por una parte, se emplearán 1.995.131 euros para la adquisición de marcapasos y desfibriladores implantables con destino al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Este material es necesario para el desarrollo de la actividad asistencial del Servicio de Cardiología, siendo esencial para el diagnóstico, tratamiento y control de determinadas patologías cardíacas.

Por otro lado, se ha aprobado una partida económica de 1.144.809 euros para la compra de reactivos con destino al Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, así como para el alquiler y mantenimiento de los equipos para Secuenciación de Nueva Generación del mismo centro.

Con este material se realiza la técnica de secuenciación masiva que permite el análisis simultáneo de múltiples genes y regiones genómicas a partir de pequeñas cantidades de material biológico. Esto facilita diagnósticos moleculares de alta precisión en diferentes tumores (cáncer de pulmón, mama, colorrectal, ovario, etcétera); y permite, además, la selección de terapias basadas en biomarcadores moleculares que mejoran la eficacia y reduce efectos adversos.