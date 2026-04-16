Sanidad y Federación Salud Mental CyL trabajan con periodistas para prevenir el suicidio

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y la Federación Salud Mental Castilla y León han impulsado un proyecto "pionero" para mejorar el tratamiento informativo del suicidio en los medios autonómicos.

A través de una nueva guía de buenas prácticas elaborada junto a periodistas de toda la Comunidad, ambas entidades buscan "reforzar la colaboración entre el ámbito sanitario y el comunicativo para avanzar en la prevención y en una narrativa más responsable sobre la salud mental".

Este nuevo proyecto, que forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno regional dentro de la Estrategia regional de prevención de las conductas suicidas, busca "consolidar la colaboración entre el ámbito sanitario y los medios de comunicación en el cuidado de la salud mental".

"Los periodistas juegan un papel clave en la construcción del relato social sobre el suicidio y, con este texto, se busca promover un tratamiento informativo responsable, riguroso y comprometido del tema que contribuya a la prevención del suicidio y a una mejor comprensión del mismo", detallan ambas entidades a través de un comunicado.

Esta iniciativa está incluida dentro de la vigente Estrategia de Salud Mental de Castilla y León 2024-2030. Para poder desarrollarla, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participan profesionales de distintos medios de comunicación de diferentes zonas de la Comunidad, incluyendo prensa escrita y digital, radio y televisión.

El objetivo es contar con la "más amplia diversidad de perfiles posible para garantizar que la guía resultante sea útil y aplicable en diferentes contextos profesionales".

Para la creación de este grupo ha sido fundamental la colaboración del Colegio de Periodistas de Castilla y León y de las asociaciones profesionales de periodismo de cada provincia.

"Desde el inicio de la propuesta, tanto la Consejería de Sanidad como nosotros teníamos claro que sólo desde la propia experiencia de la profesión periodística era posible desarrollar una herramienta que realmente sea útil en las redacciones de los medios de comunicación", asegura la responsable del Área de Comunicación de la Federación Salud Mental CyL, Diana Gutiérrez.

El grupo de trabajo ya ha iniciado su actividad con la celebración de sus dos primeras reuniones. En la primera de ellas se presentó el proyecto y se establecieron y definieron las metas a alcanzar con la Guía. Además, se destacó la importancia de abordar el suicidio desde un enfoque sociosanitario; y se subrayó la idea de que informar de manera responsable no significa dejar de informar, sino hacerlo con sensibilidad, rigor y conciencia del impacto que puede tener cada contenido publicado.

Asimismo, en el segundo encuentro se ha comenzado a trabajar en propuestas de contenido para el documento, buscando siempre alcanzar el consenso en las recomendaciones y herramientas prácticas que le darán forma. A lo largo de los próximos meses, profesionales del ámbito sanitario y de los medios regionales continuarán trabajando de forma colaborativa en el proceso de analizar el tratamiento actual del suicidio en los medios y en el de identificar buenas prácticas y áreas de mejora.

La participación activa de todos los agentes implicados permitirá construir un documento basado en la evidencia y en la experiencia profesional que ofrezca recomendaciones prácticas y adaptadas a la realidad de las redacciones.

Posteriormente, se procederá a la implantación de la 'Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo del suicidio' en las redacciones de Castilla y León, para intentar alcanzar "el mayor grado de difusión posible para la misma".

"Y, de este modo, abrir una nueva etapa en la que se aspira a mejorar la calidad de la información sobre suicidio, evitando enfoques sensacionalistas o inadecuados; y promoviendo, en su lugar, una comunicación que incluya mensajes de esperanza, recursos de ayuda y un enfoque preventivo. Todo ello para seguir avanzando hacia una sociedad más informada, consciente y comprometida con la salud mental", finalizan.