Sanidad impulsará una nueva Estrategia Oncológica y ampliará la atención de salud mental en CyL

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha anunciado el impulso de una nueva Estrategia Oncológica regional y el refuerzo de la atención a la salud mental, en el objetivo de consolidar un modelo de atención integral, innovador y centrado en las personas, garantizando una asistencia homogénea en todo el territorio autonómico.

En el ámbito de la atención al cáncer, Vázquez, durante su comparecencia esta mañana en las Cortes, donde ha expuesto su programa para esta legislatura, ha detallado que la nueva estrategia oncológica, diseñada con la participación de profesionales y pacientes, abarcará desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta los tratamientos más avanzados y los cuidados de soporte.

Para asegurar una atención coordinada y basada en la mejor evidencia científica, el consejero ha avanzado que se actualizarán las oncoguías de la Comunidad. Asimismo, ha asegurado que se ampliará el acceso a técnicas avanzadas, se completará el despliegue de las Unidades Satélite de Radioterapia y se consolidará la Red Molecular de Oncopatología para potenciar la medicina personalizada de precisión.

Por otra parte, el titular de Sanidad ha destacado que la Administración autonómica seguirá trabajando en la consolidación de la Red Asistencial para los Niños y Adolescentes con cáncer, facilitando además el acceso a la prestación de protonterapia orientada a pacientes pediátricos.

Del mismo modo, ha indicado que se prestará un soporte específico a los pacientes de larga supervivencia mediante una mayor coordinación entre la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria, promoviendo de forma paralela programas activos de ejercicio físico y hábitos de vida saludables para favorecer su recuperación funcional.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Respecto a la Estrategia de Salud Mental de Castilla y León 2024-2030, Vázquez ha afirmado que se intensificarán las actuaciones de prevención del suicidio mediante la mejora de la red de detección precoz, la formación de profesionales y el impulso de programas de posvención, con especial atención al medio rural.

En este sentido, ha explicado que se potenciará el desplazamiento de los especialistas de salud mental a los centros de salud locales para dar cobertura al 80 por ciento de la población adulta de estas zonas, reforzando a su vez la atención infantojuvenil con recursos especializados dentro del entorno habitual de los menores.

Finalmente, el consejero ha señalado que se mejorará la asistencia a las personas con trastorno mental grave mediante itinerarios de recuperación personalizados y una mayor autonomía, lo que incluirá la transformación de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Breve del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en un dispositivo de apertura gradual para la transición ambulatoria.

Además, ha confirmado que se incorporará la figura del "paciente experto"--es una persona que padece una enfermedad crónica, como diabetes o EPOC, que aprende a cuidarse mejor y enseña su experiencia a otros--en los servicios de salud mental, en colaboración con las asociaciones familiares, y se potenciarán los recursos de geropsiquiatría para combatir la soledad no deseada.