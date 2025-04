Sanidad trata en Salamanca a 17 pacientes de Parkinson con la "última tecnología para mejorar el temblor"

VALLADOLID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad trata en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca a 17 pacientes de Parkinson con la "última tecnología para mejorar el temblor".

Se trata del equipo de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU), que tiene un porcentaje de curación del 80-90 por ciento y que se aplica en pacientes de toda la Comunidad, tal y como ha precisado el consejero Alejandro Vázquez minutos antes de comparecer, junto con los altos cargos de su departamento, en la Comisión de Trabajo de la Federación Regional de Municipios y Provincias en Valladolid.

Vázquez ha aprovechado que es el Día Internacional de esta patología para incidir en la "importancia" de esta tecnología que si bien está en el centro salmantino "da servicio a todos los ciudadanos" de la Comunidad.

El dirigente autonómico también ha abordado la actuación de la Consejería en materia de Atención Primaria y para la que ha vuelto a demandar al Ministerio que "de una vez por todas" ponga a disposición lde las Comunidades "los profesionales necesarios para poder atender a esta importante nivel asistencial".

Vázquez ha recordado que Castilla y León es una comunidad extensa y dispersa que "obliga a tener una red de asistencia sanitaria de Atención Primaria enormemente amplia y mucho más grande de lo que correspondería meramente por población". "Esto nos lleva a tener 247 centros de salud y cada uno de los cuales tiene una media de consultorios locales agregados a cada centro de salud, de prácticamente 15, 14,8 consultorios locales por centro de salud, mientras que la media nacional es de 3,3 consultorios locales por centro de salud", ha detallado.

Al hilo de estas palabras ha subrayado que también es la que más médicos de Atención Primaria tiene. "Por ejemplo, nosotros tenemos 1,1 médicos de atención primaria por 1.000 habitantes, mientras que el resto del país tiene 0,88. Eso nos lleva a tener también un sistema de atención continuada de guardias de 196 puntos de atención continuada para una población de 2.400.000 habitantes cuando comunidades vecinas a nosotros con exactamente prácticamente la misma población solamente tienen 90 centros de atención continuada", ha continuado.

Unas cifras que inciden en el gasto sanitario, con "más de 800 millones" destinados a la Atención Primaria, "casi el 21 por ciento del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud". En este punto ha abundado en los problemas de "infrafinanciación" derivado del modelo de financiación autonómica, para incidir también en el "déficit de profesionales, de especialistas sanitarios, sobre todo a nivel de medicina familiar y comunitaria" que les hace, en sus palabras, ser "mucho más vulnerables a la hora de prestar asistencia sanitaria que otras comunidades que tienen los recursos más concentrados".

Datos que Vázquez ha transmitido en la Comisión de Trabajo, así como proyectos como en los que la Consejería colabora con el mundo municipal como "los proyectos de detección de cáncer de mama con las diputaciones de Valladolid y de Soria".

MIGRANTES y RADIOTERAPIA

Por otra parte, y a preguntas de los medios, el consejero ha asegurado que los menores migrantes no acompañados que lleguen procedentes de Canarias tras el decreto aprobado ayer en el Congreso de los Diputados que "por convicción" dará asistencia sanitaria a todas las personas que así lo "necesiten". "Por lo tanto, no sabemos exactamente el número de o yo por lo menos no sé el número de personas, de migrantes menores que van a venir a Castilla y León, pero se les va a dar todo tipo de asistencia sanitaria que necesiten en cada momento", ha zanjado.

Por último, ha insisitido en que la nueva unidad satélite de radioterapia de Soria realizará los primeros tratamientos antes del verano.