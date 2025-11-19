Santiago Abascal ofrece esta sábado un mitín en la plaza de los bandos de Salamanca

Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 9:58

SALAMANCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ofrecerá un mitin en la Plaza de los Bandos de Salamanca el próximo sábado 22 de noviembre a las 13 horas, como así se ha publicado en las redes sociales de este partido político, que han señalado también que Abascal llegará a la capital salmantina tras protagonizar otro mitin la tarde anterior en Navalmoral de la Mata.

Vox perdió su grupo municipal en el Ayuntamiento de Salamanca en febrero de 2025 debido a una crisis interna, a pesar de haber obtenido tres concejales en las elecciones. Actualmente, el único concejal por Vox en el consistorio salmantino, Ignacio Rivas, pertenece al Grupo Mixto.

