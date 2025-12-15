Santiago Auserón, Luis Pastor y Pedro Guerra ofrecerán tres conciertos en el Teatro Principal de Palencia

PALENCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cantautores Santiago Auserón, Luis Pastor y Pedro Guerra ofrecerán tres conciertos acústicos en el Teatro Principal de Palencia, dentro del ciclo Susurros, una iniciativa que nace en colaboración con el Ayuntamiento de la capital palentina.

Esta nueva propuesta musical reivindica la esencia de la canción de autor y la fuerza expresiva de la palabra cantada y ofrecerá tres conciertos acústicos entre el 31 de enero y el 14 de febrero, tal y como han adelantado los organizadores a través de un comunicado. Según sus promotores, susurros apuesta por un formato íntimo y sin artificios, "donde la música y la palabra se funden para generar una experiencia cercana y profundamente emocional".

En esta primera edición, el ciclo reunirá a tres figuras esenciales de la canción de autor en español. El 31 de enero, a las 20.00 horas, en el Teatro Principal de Palencia será Santiago Auserón quien inaugure el ciclo con un concierto acústico que refleja su inconfundible personalidad sonora. Fruto de un largo proceso de depuración artística, su propuesta funde diversas tradiciones de la música popular española e internacional en un repertorio de gran coherencia formal, donde letras de exigencia poética conviven con influencias del rock, el jazz y las músicas afrolatinas, abriendo nuevos caminos para la canción en español.

La segunda cita tendrá lugar el 7 de febrero, también a las 20.00 horas, con la actuación de Luis Pastor, referente indiscutible de la canción de autor desde los años setenta. El artista extremeño presentará Extremadura fado, un trabajo profundamente íntimo creado junto a Lourdes Guerra, que nace del amor, la memoria y la raíz.

El disco es a la vez un homenaje sentido a Extremadura y un diálogo natural con Portugal y Cabo Verde, territorios decisivos en su trayectoria. Pastor se muestra aquí en estado puro, con canciones transparentes y emocionantes que reivindican la poesía como forma de resistencia y celebración de la vida.

El ciclo se cerrará el 14 de febrero, a la misma hora y el mismo escenario, con Pedro Guerra, uno de los autores más respetados y queridos del panorama musical. El cantautor canario llega en un momento de especial plenitud creativa, presentando 'Parceiros', una obra ambiciosa y profundamente inspirada que reafirma su sensibilidad, su capacidad melódica y su talento para emocionar desde la serenidad. Un trabajo que, tres décadas después de Golosinas, consolida definitivamente su autoridad artística y su vigencia como creador imprescindible.

La venta de abonos y entradas sueltas comenzará el próximo viernes 19 de diciembre, tanto en la taquilla del Teatro Principal como a través de la web www.susurros.es. El abono para los tres conciertos tendrá un precio de 58 euros, mientras que las entradas sueltas estarán disponibles a partir de 12 euros.