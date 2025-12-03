Santonja defiende la inclusión del torero Sánchez Mejía en los actos de del Centenario de la Generación del 27

Participantes en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura. - JCYL

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha defendido la inclusión del torero Ignacio Sánchez Mejía en las próximas celebraciones del Centenario de la Generación del 27 ya que se trata de una "persona clave" en el nacimiento del grupo cultural.

Santonja ha participado este miércoles en Madrid en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, en el que ha defendido la necesidad de impulsar la coordinación y la participación de todas las comunidades autónomas en la celebración del Centenario de la Generación del 27.

El consejero ha valorado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya afirmado que no excluirá la figura de Sánchez Mejía de dichos actos, pues, a juicio de Santonja, "no se puede prescindir" de ella. En este sentido, ha recordado que él mismo fue amigo "personal" de los escritores Rafael Alberti y José Bergamín, quienes le hablaban con "verdadero" entusiasmo del torero.

Por otro lado, Santonja ha subrayado que la Generación del 27 tiene "muchísima importancia" en Castilla y León, motivo por el que la Junta ya está desarrollando un programa que, "en buena medida", se realizará "cogidos de la mano" con la Comunidad de Madrid, así como con otras comunidades autónomas.

Así, ha señalado que se celebrará el congreso 'El 27 y los toros', así como exposiciones, que tendrán lugar en Madrid y en puntos de Castilla y León, citas que se unirán a una programación vinculada a la barraca, entre otras actividades relacionadas con la Generación del 27.