Santonja rechaza las "calumnias" recibidas por su etapa por el ILCyL

Defiende la "acreditada trayectoria" de su equipo, formado "sin cuotas, ni zarandajas" y "en las antípodas de una política de ocurrencias"

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha rechazado las "calumnias" recibidas desde que se anunció su nombramiento como miembro del Consejo de Gobierno y ha reivindicado las razones de índole personal y "no el dinero", como las responsables de que trabajara y aguantara al frente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León para exponer las líneas y objetivos para la legislatura que comienza, el consejero se ha referido a las críticas por su contrato como asesor del Instituto que dirigía para cargar contra quienes le han "lanzado calumnias".

Santonja ha reivindicado a Castilla y León como origen del español y ha sido en este punto, en los primeros compases de su intervención, donde ha citado unos apuntes de su padre sobre el nacimiento de esta lengua y su disgregación del latín para aludir a la cuestión.

"Sí, de mi padre, porque de esa índole fueron mis razones para trabajar como trabajé y aguantar lo que aguanté en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. No el dinero, algo quizás imposible de entender por quienes me han lanzado calumnias que tal vez los retraten a ellos, no a mí", ha aseverado Santonja.

El consejero ha comenzado su discurso poniéndose a disposición de los miembros de las Cortes, dando, por su parte, "por superado cualquier desencuentro anterior", al estar "por encima, pero muy por encima, el interés común".

Tras ello, ha presentado al equipo que integra su Consejería, para lo cual el consejero, que lo es a propuesta de Vox, ha citado al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de esta misma formación, a fin de defender a las personas que lo acompañan como "funcionarios de muy acreditada trayectoria" y "personas procedentes de la empresa privada" que "atesoran un bagaje sumamente brillante, formado sin cuotas ni zarandajas".

Asimismo, ha insistido en el "equilibrio y sentido común" con que se ha configurado y que está "al servicio de un planteamiento de legislatura en las antípodas de una política de ocurrencias", bajo la premisa de que: "Los españoles somos quienes somos, no quienes otros quieren que seamos".

PRIVILEGIOS DE CATALUÑA Y PAÍS VASCO

Por otro lado, Gonzalo Santonja ha aprovechado la presentación de la edición que su Consejería prepara del Fuero de Andaluz, el primero que hubo en la provincia de Soria y otorgado en 1089 por Gonzalo Núñez, para referirse a "la tragedia de lo que ahora han dado en llamar la España vacía", a la que se ha referido "sencillamente" como "la España maltratada y desmantelada desde el desarrollismo franquista hasta hoy" en beneficio de comunidades como "Cataluña y el País Vasco", a las que ha acusado de estar "egoístamente aferradas a sus privilegios".

En este sentido, Santonja ha subrayado que no le gustan las expresiones de España vacía ni España vaciada, frente a lo cual ha apostado por "la España que resiste", sobre lo cual ha reivindicado el papel de las diputaciones provinciales ante quien las ponen "en tela de juicio" sin "conocimiento de causa".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el trabajo que realiza la Diputación de Segovia, que a pesar de ser "una de las de menor presupuesto", mantiene "nada menos que 30 proyectos culturales con los que llega a la práctica totalidad de los pueblos de la provincia", siendo "de las que más libros edita y más investigaciones financia".