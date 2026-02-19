Santonja visita la muestra de San Juan de la Cruz en Alba de Tormes (Salamanca)

Santonja, (2 d), durante su visita a la muestra. - CARMELITAS DESCALZOS

SALAMANCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta , Gonzalo Santonja, ha visitado en Alba de Tormes (Salamanca) la exposición 'San Juan de la Cruz, Esperanza de Alto Vuelo', organizada en el marco de los Centenarios Sanjuanistas.

La visita ha sido guiada por el prior de la comunidad de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Ángel González, que ha presentado al consejero los distintos espacios de la muestra y ha explicado el alcance "espiritual, histórico y artístico" de esta propuesta cultural dedicada al Doctor Místico.

El consejero ha estado acompañado durante la visita de la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez Simón, así como el primer teniente de alcalde, José García Gómez, que han compartido este momento "significativo para la vida cultural y espiritual de la villa" como han indicado los organizadores en un comunicado recogido por Europa Press.

La exposición, que forma parte de las iniciativas conmemorativas de los Centenarios Sanjuanistas, permanecerá abierta al público hasta diciembre y ofrece a visitantes y peregrinos una "profunda aproximación a la figura y legado de San Juan de la Cruz desde el diálogo entre fe, arte y cultura" como han finalizado desde la organización de la muestra.