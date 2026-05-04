Santovenia de Pisuerga (Valladolid) acoge el 9 de mayo la primera edición de la Fiesta de la Primavera

La alcaldesa de Santovenia, María Antonia López (i), Aitziber Bengoa y Roberto Migallón, durante la presentación de la feria. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Vino Cigales ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), la primera edición de la Fiesta de la Primavera, que se celebrará el próximo 9 de mayo.

El evento, que tendrá lugar entre las 12.00 y las 15.00 horas, consiste en una feria del vino al aire libre que aspira a consolidarse como una "cita anual itinerante" por los municipios de la Ruta.

La organización ha informado, a través de un comunicado, de que los asistentes podrán adquirir por diez euros una copa conmemorativa y cinco tickets de degustación para canjear en las mesas de las bodegas participantes.

La jornada se ha concebido como un punto de encuentro entre bodegas y visitantes que integrará música en directo, danzas tradicionales y propuestas gastronómicas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Valladolid, la Diputación de Palencia, la Junta y el Consejo Regulador D.O. Cigales.

Según ha destacado la organización, esta cita pretende "vertebrar el territorio y fomentar la colaboración entre los ayuntamientos y las bodegas de la zona".