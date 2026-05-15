Sanz Merino acusa al Gobierno de "inquina" con CyL por los servicios ferroviarios y reclama una reunión con Puente

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, ha asegurado que la reorganización de los servicios ferroviarios en Castilla y León supone una "merma sistemática" para sus ciudadanos, lo que puede indicar "cierta inquina" por parte del Gobierno con la Comunidad, por lo que ha vuelto a reclamar una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sanz Merino ha recordado a fecha de hoy el titular de Transportes no ha cursado invitación para una reunión ni a él como consejero ni al presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, "en los casi tres años que el titular del ministerio lleva en el cargo pese a las reiteradas solicitudes cursadas por el Gobierno autonómico".

El consejero ha señalado que la recuperación, prevista a partir del 20 de mayo, de un tren madrugador procedente de Lugo con parada en Sanabria y Zamora se produce "a cambio de la supresión de dos servicios que circulaban a una franja horaria útil para los trabajadores de esa zona", quienes hasta ahora podían regresar en torno al mediodía y que, con el nuevo esquema, "deberán esperar hasta las dos y media o las tres de la tarde".

El resultado neto de la operación es, a su juicio, "negativo", y ha indicado que ha trasladado este desacuerdo por escrito al ministro.

A este caso ha sumado una "relación de agravios" que, en su opinión, evidencian la "falta de atención del Gobierno central a Castilla y León en materia ferroviaria".

Así, Sanz Merino ha enumerado la supresión del tren directo de Salamanca a Barcelona, la ausencia de conexión ferroviaria en Soria, el retraso en la electrificación de la línea entre Salamanca y Fuente del Oñoro y la falta de sensibilidad con la llegada del ferrocarril de vía estrecha a la estación de Padre Isla en León.

El consejero de Movilidad ha recordado que varias de estas líneas están declaradas "necesidades de servicio público" y que su gestión no puede supeditarse a criterios puramente comerciales.

También ha señalado que la reivindicación se articula tanto desde la sociedad civil --con movilizaciones como la del pasado domingo en Salamanca o la prevista próximamente en Zamora-- como desde el ámbito institucional.