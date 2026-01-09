Sanz Merino confirma que Renfe ya ha activado el sistema de bonificaciones con el 25% de la Junta

El consejero de Movilidad, Sanz Merino, en su visita a Otero de Herreros (Epress). - EUROPA PRESS

OTERO DE HERREROS (SEGOVIA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz merino, ha asegurado este viernes que a lo largo de las últimas horas "Renfe ha activado el sistema de bonificaciones" de los abonos 'T10-30' y 'Pase Vía' con el descuento del 25 por ciento para los residentes en Castilla y León que aporta la Junta ya incorporado.

En una rueda de prensa que ha ofrecido el consejero en Segovia y al ser preguntado por esta situación de los descuentos para los usuarios habituales de trenes Avant, Sanz Merino ha abierto la aplicación de Renfe y, de forma práctica, ha mostrado cómo se puede acceder a la opción de descuentos y allí "aparece, entre otras opciones, la de 'empadronados en Castilla y León', ya operativa, según el acuerdo tomado ayer (por el jueves 8 de enero)".

Según Sanz Merino, a pesar de las noticias de días previos, en los que la operadora aseguró que la Junta de Castilla y León había instado a Renfe a suspender la aplicación del 25 por ciento de descuento que sufragaba la administración autonómica, el acuerdo aprobado este jueves en Consejo de Gobierno ha conducido a solventar la situación.

El consejero ha recordado que la situación "se complicó para los usuarios" cuando en víspera de Nochebuena, el día 23, desde Renfe indicaron la implantación de nuevos productos --el bono de 10 viajes en 45 días y el de 20 viajes en 3 meses--, pero se convocó a la mesa de negociación "en unas fechas en las que ya no hubo más día posible que el 30 de diciembre, cuando los nuevos títulos entraban en vigor el 1 de enero".

"Con este margen no se pudo reaccionar con suficiente antelación, para los reajustes informáticos y técnicos que necesita la gestión de las bonificaciones, principalmente el mecanismo de conexión con el padrón para asegurar que el solicitante está empadronado en la región", ha añadido.

No obstante, el consejero ha asegurado que, aunque "aún quedan detalles que cerrar", las relaciones con Renfe son "cordiales y fludidas y en breve se resolverán las cuestiones técnicas, por parte de la operadora ferroviaria, para seguir manteniendo el convenio de bonifiucaciones, como se ha llevado a cabo hasta ahora".

Sanz Merino ha recordado que los bonos emitidos en diciembre, que se han expedido con vigencia hasta el 31 de enero "son utilizables y ya tienen el descuento incorporado", y ha añadido que el compromiso de la Junta es "mantener las bonificaciones del 25 por ciento para los empadronados en la Comunidad", --única región, según el consejero, que ofrece esta ventaja a sus habitantes--, y que se mantiene la "garantía a usuario de mantener el convenio de bonificaciones con Renfe, con los nuevos productos".

Ante las críticas durante estas horas, que achacaban a la Junta que obligara a Renfe a adelantar el descuento a costa de su cuenta de operaciones, el consejero ha negado el rumor, y ha explicado que, hasta la fecha "el abono de las bonificaciones a Renfe se ha hecho siembre a mes vencido, a periodo vencido".

"Si ahora, los nuevos bonos aumentan el plazo de vigencia a más de 1 mes, como los anteriores, el mecanismo de compensación que propondrá la Junta será continuar con el mismo criterio: el abono de las cantidades bonificadas una vez vencido el periodo del bono de transporte", ha precisado.

En todo caso, aunque queden esos detalles de financiación y cómo resolverla, para los nuevos productos de bonos de viaje que ha lanzado Renfe y que ya están en vigor, el consejero ha repetido la intención de la Consejería y la Junta de que "ningún usuario pierda la opción de bonificación de sus viajes recurrentes".