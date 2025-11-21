Sanz Merino cree que cada tarjeta Buscyl es una puerta de acceso al estudio, al empleo o los servicios esenciales"

El consejero (2I) y la presidenta de la Diputación de Palencia (D) en un autobus. - JCYL

PALENCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Moviliad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha manifestado el compromiso de la Junta por "seguir ampliando oportunidades de futuro" para todos los ciudadanos, "vivan donde vivan" y así se ha referido al Buscyl, que ha superado los 60.000 viajes y las 37.4000 tarjetas para 263 rutas de transporte gratuito en Palencia

Así lo ha manifestado el consejero durante la visita que ha realizado a la localidad palentina de Aguilar de Campoo junto a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y donde ha aseverado que cada tarjeta Buscyl "es una puerta que se abre para facilitar el acceso al estudio, al empleo o a los servicios esenciales".

"Nuestro trabajo es claro: gestionar para mejorar la vida de la gente, y Buscyl es un buen ejemplo de ello", ha indicado Sanz Merino, quien ha destacado que el BuscyL "está dando respuestas reales a las necesidades de movilidad del territorio y está permitiendo a miles de personas ahorrar y ganar oportunidades".

Sanz Merino ha detallado que ya se han remitido 37.451 tarjetas Buscyl en Palencia, incluidas 829 en Aguilar de Campoo.

"Cada tarjeta es una puerta que se abre para facilitar el acceso al estudio, al empleo o a los servicios esenciales", ha subrayado el consejero, quien ha precisado que en toda la región, Buscyl supera las 526.000 tarjetas enviadas y los 2,3 millones de viajes gratuitos, lo que demuestra "una política pública que funciona, que es estable y que refuerza la igualdad de oportunidades en toda Castilla y León".

Durante su visita, el consejero ha destacado también el avance en la modernización tecnológica del sistema con un uso del código QR para acceder al autobús, ya mayoritario entre los usuarios, lo que "agiliza los trayectos" mientras se completa "la transformación tecnológica de más de 2.000 vehículos".

"Cuando gestionamos con rigor y pensando en las personas, los resultados llegan. Buscyl está ayudando a fijar población, supone un ahorro a las familias y refuerce la cohesión territorial", ha afirmado Sanz Merino.

Por otro lado, ha indicado que la Junta integrará en Buscyl los servicios del Convenio con la Diputación de Palencia, vigente desde el año 2023, por el que se pretende financiar las línea: Aguilar-Palencia; Guardo-Palencia y Guardo-Cervera-Aguilar. Entre las tres rutas suman 72 servicios semanales.

Las dos administraciones, Junta y Diputación, trabajan en la integración de estos servicios, en una actuación similar que se pretende también desarrollar con la Diputación de Valladolid.