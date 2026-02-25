Sara García y Eduardo Sáenz volverán a dirigir la programación del Foro de la Cultura en 2027 que se dedicará al 'ego'

Sara García y Eduardo Sáenz de Cabezón volverán a dirigir la programación en su décima edición, dedicada al Ego - FORO DE LA CULTURA

La organización del Foro de la Cultura, celebrado este fin de semana en Valladolid, ha confirmado que la astronauta leonesa Sara García Alonso y el matemático y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón volverán a asumir la responsabilidad de dirigir la programación de la edición del próximo año cuando el foro celebrará su décimo aniversario que dedicará al 'ego' del 19 al 21 de febrero de 2027.

El director del foro, Óscar Blanco, ha celebrado su continuidad y compromiso con el equipo y el proyecto y ha señalado que poder contar de nuevo con ellos es un "sueño, no solo por su recorrido profesional, sino por su generosidad y por el esfuerzo que implica encajar el foro en sus agendas".

Ese "éxito" ha vuelto a hacerse visible en un Teatro Calderón al completo a lo largo del fin de semana, algo que el propio Blanco ha descrito como "milagroso" puesto que confirma que existen espacios que el público "reclama para compartir ideas, aprender o estimular la curiosidad".

Para él, uno de los indicadores más valiosos ha sido comprobar cómo los propios ponentes acudían a las sesiones como oyentes, un "medidor muy significativo del nivel que tiene el foro".

Con la vista puesta ya en 2027, Blanco ha explicado que el 'ego' será el hilo conductor de la próxima edición, un tema que permitirá abordar cuestiones como la identidad, la imagen, la espiritualidad, el poder, la envidia, la familia o el miedo.

La edición recién concluida ha reunido a figuras como Stanislas Dehane, Christophe Galfard, Rosa Montero, Juan Antonio Bayona, Mariano Sigman, Irene Escolar, Alice Wonder y Javier Cámara, en un fin de semana que ha vuelto a situar a Valladolid como punto de encuentro para la reflexión y el diálogo.