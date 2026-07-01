SATSE Castilla y León celebra la creación de la Dirección General de Cuidados

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Castilla y León celebra que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social haya recogido una de las demandas que lleva años poniendo sobre la mesa: la creación de la Dirección General de Cuidados. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba este martes un decreto con la organización de la Gerencia Regional de Salud y se ha incluido esta nueva dirección general bajo el nombre 'Cuidados y Humanización'.

SATSE Castilla y León, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que defiende desde hace años la necesidad de contar con esta área dentro de la Gerencia Regional de Salud porque va a permitir impulsar y mejorar los cuidados en el sistema sanitario.

El sindicato argumenta que la población castellana y leonesa está cada año más envejecida y precisa de una asistencia más personalizada. Asimismo, la demanda de atención sanitaria es mayor por todos los sectores y también hay que dar una respuesta adecuada a pacientes crónicos complejos y colectivos vulnerables, subraya.

La organización también espera que la responsabilidad de esta dirección general recaiga sobre un profesional de Enfermería, ya que su formación, cualificación y competencias hacen que sea el profesional sanitario más capacitado para el puesto.

Las enfermeras y enfermeros son el colectivo más numeroso del sistema de salud y son las encargadas del cuidado de la población. "Están en primera línea de acción en la prestación de servicios y desempeñan un papel importante en la atención centrada sobre la persona", subraya SATSE, organización que la mismo tiempo advierte de que "son actores clave en los equipos de salud multidisciplinares e interdisciplinares proporcionando una amplia gama de servicios en todos los niveles del sistema de salud".

Además, el sindicato espera que la creación de la Dirección General de Cuidados y Humanización impulse un mayor desarrollo competencial y de funciones de las enfermeras y enfermeros.

Según recoge el Bocyl, las competencias previstas para esta dirección son siete, entre las que se encuentran la elaboración, implementación, evaluación y seguimiento de planes de ciudadanos, guías y protocolos basados en evidencia científica que garanticen la excelencia en cuidados; el desarrollo de estos planes para paciente crónicos complejos y colectivos vulnerables; y la implantación de un plan de seguimiento al alta hospitalaria de pacientes con necesidades de cuidados intermedios.

Además, la Dirección General de Cuidados y Humanización se encargará de realizar la propuesta de asignación a los centros de los profesionales necesarios para el desempeño de sus funciones asistenciales de cuidados, en colaboración con la Dirección General de Personal.

Por todo ello, el sindicato agradece al consejero del ramo, Alejandro Vázquez, que haya atendido esta reivindicación en esta nueva legislatura y espera que esta área nueva de la Gerencia Regional de Salud no solo impulse la atención a la población, sino el desarrollo de la profesión enfermera.