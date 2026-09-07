SATSE exige al menos un fisioterapeuta en cada centro de salud de CyL ante la falta de personal

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León ha exigido al menos un fisioterapeuta por cada centro de salud de la Comunidad, tras recordar que las plantillas orgánicas no se han modificado, con lo que en el ámbito de la Atención Primaria existe un profesional por cada 16.000 usuarios en Sacyl, una cifra que, a su juicio, evidencia la escasez de estos efectivos en el sistema de salud.

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebra este martes 8 de septiembre, el colectivo ha puesto en valor el trabajo preventivo y de rehabilitación que realizan y ha lamentado que no se hayan producido avances claros por parte de la Administración autonómica en la contratación de personal, a pesar de que su labor contribuye a reducir el consumo de fármacos analgésicos y antiinflamatorios, así como las bajas laborales asociadas a dolencias musculoesqueléticas. En la actualidad, sumando los profesionales de hospitales y centros de atención primaria, existe una ratio de un fisioterapeuta por cada 5.700 habitantes en Castilla y León.

SATSE, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha calificado la proporción de "ínfima" para prestar la atención adecuada y ha recordado que la Consejería de Sanidad acordó en 2023 realizar un estudio para dimensionar las plantillas sin que se haya ejecutado todavía.

El sindicato ha explicado que el incremento de plantillas permitiría recortar las listas de espera para la evaluación y rehabilitación de los pacientes. Un tratamiento precoz en este ámbito acelera la recuperación, reduce la incidencia y duración de las bajas por problemas musculoesqueléticos y disminuye las derivaciones a la Atención Especializada. Asimismo, ha destacado que un mayor número de profesionales posibilitaría desarrollar más programas de prevención y detección de dolencias.

Por este motivo, el Sindicato de Enfermería ha remarcado la necesidad de ampliar los efectivos tanto en los centros de salud como en los hospitales y la Atención Especializada. Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en la labor que se lleva a cabo en los centros de Educación Especial, donde ha reclamado reforzar los medios humanos para que los alumnos con necesidades especiales matriculados en estos centros reciban la mejor atención.

Finalmente, la organización ha denunciado la "desidia" de la Gerencia Regional de Salud por mantener sin actualizar la bolsa de empleo desde el año 2023. Esta situación provoca, según apunta, que los profesionales formados en la Comunidad opten por el sector privado o trabajen con contratos precarios. Además, SATSE ha planteado la creación de la figura del responsable de fisioterapeutas en Atención Primaria, ya que actualmente diversos profesionales desempeñan estas funciones sin reconocimiento ni remuneración.