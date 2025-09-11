Satse León llevará al juzgado casi 1.000 reclamaciones para que las vacaciones pagadas cuenten como servicios prestados

Archivo - La Junta licitará este año la reforma de la UCI del Hospital de León y destinará 4,5 millones a nuevo equipamiento - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse llevará a los juzgados cerca de 1.000 reclamaciones de profesionales de León y Ponferrada si no recibe respuesta del Sacyl para que tenga en cuenta como servicios prestados las vacaciones pagadas a las enfermeras.

Satse León ha explicado que ha realizado unas 1.000 reclamaciones desde marzo de 2024, en la mayoría de los casos, en los hospitales de León y El Bierzo y en las gerencias de Atención Primaria, peticiones que hasta antes del verano se estaban estimando, pero se ha dejado de hacer. Por este motivo, el sindicato plantea llevar todos los casos que aún están pendientes, unos 900, al juzgado.

En febrero de 2024 el sindicato logró que el Tribunal Supremo reconociera que las vacaciones pagadas y no disfrutadas fueran consideradas servicios prestados, de forma que esos días cuenten para trienios, bolsas de empleo u oposiciones. "Al igual que al personal fijo se le computan los días de vacaciones como servicios prestados, no se puede ser discriminatorio con el personal temporal", ha precisado el sindicato.

En este contexto, ha exigido a la Administración sanitaria que reconozca el derecho de todos estos trabajadores a que sus vacaciones pagadas en contratos temporales les computen como días de servicios prestados y ha asegurado que, si continúa el silencio administrativo, se interpondrán todas las demandas judiciales.

JURISPRUDENCIA.

En este caso, ha argumentado, la Administración sanitaria se encontraría con que ya hay jurisprudencia de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce ese derecho a los trabajadores y tendrá que asumir las costas de todos los procesos judiciales, según ha informado a Europa Press en un comunicado Satse León.

Además, el sindicato ha recalcado la importancia que tiene para el personal temporal el hecho de que se cuenten esos días para poder percibir trienios y contar con más puntos de cara a las bolsas de trabajo o las oposiciones.

En este contexto, ha confiado en que la Administración tenga en cuanta esta reclamación y atienda las peticiones que ha recibido del personal sanitario en estos meses para evitar tener que ir a los tribunales.