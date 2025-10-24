Satse reclama que enfermeros de Instituciones Penitenciarias puedan acceder a las historias de Sacyl

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha enviado un escrito al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para solicitar que se habilite la interoperatividad de la historia clínica entre Sacyl e Instituciones Penitenciarias.

Satse, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que los enfermeros de esta entidad no tienen acceso a la información de salud del interno, por ejemplo, a pruebas, tratamiento o diagnósticos, y, por lo tanto, la labor de asistencia se vuelve compleja.

Además, ha incidido en que Castilla y León, junto con Canarias, son las únicas de toda España en las que no hay un convenio firmado o un sistema de interoperatividad entre la Consejería de Salud e Instituciones Penitenciarias para poder compartir la historia clínica de los internos.

Satse Castilla y León ha advertido de que esto supone una situación de desventaja respecto al resto del territorio nacional en términos de equidad y eficiencia asistencial.

"Son muchos los profesionales que se han puesto en contacto con Satse para transmitirnos la complejidad de tratar a un paciente procedente de Instituciones Penitenciarias al desconocer su historia clínica, diagnósticos y tratamientos", ha aseverado.

Por ello, el sindicato considera que es "totalmente necesario" que se habilite la interoperatividad de la historia clínica electrónica entre el sistema sanitario de Castilla y León e Instituciones Penitenciarias de la Comunidad.

CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Satse ha indicado que los primeros beneficiaros de esta medida serían los propios internos, ya que los profesionales sanitarios que los atienden tendrán toda la información que necesitan para ofrecerles unos cuidados adecuados y específicos.

Asimismo, ha explicado que esta medida permitiría el acceso "seguro y coordinado" a la información clínica de las personas privadas de libertad, de manera que se garantice la continuidad asistencial y una atención sanitaria de mayor calidad.

En la misma línea, el sindicato ha señalado que la implantación de esta interoperatividad "supondría una optimización de los recursos públicos y una mejora significativa en la seguridad del paciente, alineándose con los principios de eficiencia, equidad y calidad del Sistema Nacional de Salud".

Satse Castilla y León ha insistido en la importancia de que se firmen los acuerdos necesarios entre Sacyl e Instituciones Penitenciarias que permitirían esta conexión entre los dos sistemas siguiendo la normativa vigente sobre protección de datos y confidencialidad de la información sanitaria.