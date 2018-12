Más de un centenar de enfermeros reclama en Valladolid mejoras laborales y retributivas

Actualizado 19/12/2018 14:37:15 CET

Reclaman el reconocimiento del solape de jornada, el pago de noches y festivos en Emergencias o cubrir ausencias, entre otras cuestiones

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de enfermeros convocado por Satse ha protestado en Valladolid este miércoles para reclamar mejoras laborales y retributivas para la profesión ante una situación "insostenible" que consideran que repercute en la calidad de los cuidados asistenciales que se prestan a la población.

La secretaria general de Satse Castilla y León, Mercedes Gago, ha advertido de que la situación "ha llegado a un límite" en el que la enfermería no puede "aguantar más" y tienen reivindicaciones "claras" ante lo que considera el "olvido" de la profesión por parte tanto del PP como de la Consejería de Sanidad.

En concreto, reclaman que como ya lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se reconozca todo el tiempo de trabajo de una enfermera, la continuidad asistencial, lo que se denomina comúnmente el "solape de jornada", ya que hace años hubo un acuerdo para revisar esta cuestión y no se ha hecho.

A este respecto, ha explicado que en Castilla y León por "solape" se conceden dos días pero hay comunidades autónomas que han tasado el tiempo que se dedica a esta cuestión en cada turno en 15 minutos, lo que supone diez días al año y, aunque hay maneras de registrarlo, no quieren que el personal fiche, algo a lo que están dispuestos.

Por otro lado, ha reclamado que a los enfermeros que trabajan en el 112 se les reconozcan las noches y los festivos, ya que trabajan las 24 horas, noches y festivos, y esto no se les retribuye.

COBERTURA DE AUSENCIAS

Asimismo, ha reivindicado cubrir las ausencias en Atención Primaria, ya que no se mantiene una calidad y continuidad en los cuidados sanitarios porque no hay esta cobertura, "cada día va un profesional" y se cambia el tratamiento, sin que los pacientes sepan lo que pasa y, a su entender, se trate mal a los pacientes diabéticos y a los crónicos.

A este respecto, ha asegurado que esto se traduce en que hay pacientes más enfadados, los profesionales cada vez sufren más agresiones y "lo más triste" es que están "más quemados".

También reclaman la convocatoria "de una vez por todas" del concurso de traslados en enfermería, ya que el personal funcionario de Atención Primaria no lo tiene desde 2008, por lo que hace más de diez años que no se pueden mover, y el personal estatutario se encuentra en esta situación desde hace más de tres años, por lo que creen que "ya es hora".

Para el personal de los hospitales, Satse ha reclamado mejoras retributivas, pero también que se cubran las bajas y los permisos desde el primer día porque lo que ahora se genera son cambios en los turnos, que no se pueda conciliar, lo que repercute en los hospitales y en el personal.

En este sentido, Gago ha asegurado que en Atención Primaria esta situación repercute especialmente en el personal de área, al que consideras que no se les puede "ningunear", cambiar los calendarios "de hoy para mañana" y estar pendientes del teléfono para cubrir su jornada laboral. "Hay que planificarlo, cubrir bajas, permisos", ha añadido Gago, quien considera que no se puede estar a expensas en los hospitales de constantes cambios de turnos de las enfermeras y en Atención Primaria que el personal de área esté "permanentemente perjudicado" por estas situaciones que no ven "intención" de solucionar.

Mercedes Gago ha advertido de que si no se toman medidas continuarán con las movilizaciones y si tienen que llegar a la huelga la harán porque consideran que es una "situación insostenible", pero sobre todo por los pacientes, ya que la forma de atender y la falta de continuidad "no tiene solución", repercute en el profesional, pero "especialmente" en la calidad de los cuidados que se prestan a la población.