SATSE Soria continuará cuatro años más al frente de la Junta de Personal de la Gerencia Regional de Salud

SORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Soria presidirá desde este martes y durante cuatro años más la Junta de Personal de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) en la provincia y ha subrayado su compromiso para "escuchar y atender" a todos los trabajadores.

El pasado 9 de abril se llevaron a cabo las elecciones sindicales y SATSE logró en esta provincia seis delegados en la Junta de Personal, uno más que en las anteriores, lo que la convirtió en la primera fuerza sindical en sanidad con más de 300 votos.

La secretaria provincial de SATSE Soria, Silvia Aceña, ha asegurado que la dirección de la Junta de Personal será "diligente y eficaz".

La Junta de Personal de Sacyl es un órgano colegiado de representación del personal estatutario y funcionario que desarrolla su actividad profesional en los centros dependientes de Sacyl en la provincia.

Así, lleva a cabo su actividad tanto en Complejo Asistencial de Soria, como en emergencias y en los diferentes centros de salud de Atención Primaria.

Su función es defender los intereses laborales de los profesionales, vigilar las condiciones de trabajo y la seguridad laboral, así como participar en la mejora de estas, además de negociar con las gerencias de Atención Primaria y Especializada todas estas cuestiones.

SATSE Soria se "compromete a analizar todas las demandas del personal que lleguen a la Junta de Personal, examinar las situaciones de los profesionales y a exigir a SACYL las mejoras pertinentes", como ha señalado Aceña.

Asimismo, ha incidido en que su objetivo prioritario es lograr un incremento de plantillas para cubrir las necesidades reales de la provincia, así como alcanzar una retribución adecuada y una mejor planificación de los turnos de trabajo para que la conciliación de la vida laboral con la personal sea una realidad.