SATSE Valladolid denuncia "la situación extrema" del Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

"La situación es extrema en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CRAPDI) por la falta de profesionales de Enfermería". Así de contundente se ha mostrado la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería (SATSE) en Valladolid, Inmaculada Izquierdo, que informa de que en el centro se ha pasado de contar con seis a cuatro enfermeras porque no se están cubriendo ni una vacante ni las vacaciones de estos profesionales.

Izquierdo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, explica que solo hay una enfermera en el turno de mañana y otra en el turno de tarde para atender a 115 residentes que tienen un alto grado de dependencia y a los que se suman otros 30 usuarios que son externos y que acuden al centro ocupacional del CRAPDI.

SATSE Valladolid hace hincapié en que la situación es "dramática" porque una sola profesional de Enfermería se encarga de atender a estos 145 usuarios, es decir, realizar curas, los controles metabólicos y de constantes y la preparación de la medicación, su reparto y el control de que el residente se la haya tomado. Asimismo, está entre sus tareas realizar los pedidos de farmacia o informar a las familias de cómo se encuentra el residente.

La secretaria provincial de SATSE Valladolid subraya el volumen de tareas elevado para que pueda ser ejecutado por una sola persona y la presión que sienten estos profesionales sabiendo que están solos para llevarlas a cabo. Por ello, remarca que las enfermeras están sufriendo una "enorme" sobrecarga tanto física como psicológica.

Izquierdo informa de que la falta de contrataciones está provocando no solo el incremento de tareas y la presión sobre estos profesionales, sino que tengan que cubrirse entre ellos para hacer los turnos y evitar que les quiten las vacaciones o los días libres. De esta forma, asevera que se precisa ya de dos enfermeras más porque no se puede mantener esta situación mucho más en el tiempo.

Por otro lado, SATSE Valladolid ha solicitado al Comité de Seguridad y Salud de la Junta de Castilla y León que se haga una evaluación de los riegos de la carga de trabajo y de los riesgos psicosociales que sufren estos profesionales enfermeros. Izquierdo subraya que "esta situación insostenible" no se puede alargar en el tiempo y que es necesario contratar al personal necesario para reducir la presión sobre los profesionales, así como para poder ofrecer una atención de calidad a los usuarios del CRAPDI.