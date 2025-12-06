La Sección Oficial protagoniza hoy la penúltima jornada del Aguilar Film Festival antes de la entrega de premios

Encuentros 'One to one', en el Aguilar Film - AGUILAR FILM FESTIVAL

AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA), 6 (EUROPA PRESS)

En su penúltima jornada antes de la entrega de premios, el Aguilar Film Festival centra hoy su mirada en la Sección Oficial, cuyas cuatro últimas sesiones se podrán ver en horario de tarde. También el público infantil será protagonista gracias a las proyecciones que se podrán ver tanto en el Cine Amor como en la Fundación Santa María la Real.

Respecto a la máxima categoría competitiva del festival, los espectadores podrán ver propuestas como Algún día nos reiremos de esto, de Óscar de Julián, director que ya ganó en Aguilar en 2015 con Al Pelae; Cão sozinho, de la cineasta portuguesa Marta Reis Andrade, que llega a Aguilar pocas semanas después de haber logrado la Espiga de Plata en la última edición de la Seminci; Locas del ático, obra de Tamara García que repasa las representaciones de la locura en el cine mudo de los años veinte y treinta; o Talk me, dirigido y protagonizado por el valenciano Joecar Hanna y que obtuvo el premio al mejor cortometraje en el Festival de Toronto.

También se podrán ver a lo largo de la jornada Quejío de loba, corto en el que Andrea Ganfornina aborda la violencia de género a través de la historia de una madre que lucha por proteger a sus hijos en un entorno abusivo, o El cuerpo de Cristo, una obra que obtuvo El Premio Nacional de Cómic y que su creadora, Bea Lema, ha convertido en cortometraje.

En cuanto a la programación para los más pequeños, el Cine Amor acogerá hoy la proyección del ciclo Clermont-Ferrand, en el que se incluyen los cortos seleccionados por el prestigioso festival francés. Habrá dos pases, uno para niños y niñas de más de tres años y otro para más de siete años. Además, por la tarde, en la Fundación Santa María la Real, habrá otros dos pases para público familiar.

CONSTRUCCIÓN DE LOS MITOS MUSICALES

Por lo demás, hoy se pone el broche a la programación del Aguilar Industry Hall, punto de encuentro para directores, programadores, filmotecas, festivales, distribuidores y plataformas de contenidos que a lo largo de todo el festival ha ofrecido seminarios, ponencias y mesas de debate.

Una de las actividades programadas para hoy es un encuentro que reunirá a cineastas con festivales, distribuidoras y productores bajo la fórmula one to one, en la que cada uno de los presentes comparte sus iniciativas y sus conocimientos con el resto de profesionales en breves encuentros individuales que duran unos pocos minutos.

Tras esta actividad llegará el turno de la clase magistral Rockumentary, la construcción de mitos musicales, que correrá a cargo de la cineasta y periodista Paloma Concejero, miembro del jurado de la Sección Oficial. Autora de los documentales Antonio Vega, tu voz entre otras mil y Jeanette: soy rebelde, Concejero mostrará el rockumentary como subgénero en auge que permite la utilización de técnicas muy diversas, como la entrevista, la animación o el trabajo con imágenes de archivo.

ENTREGA DE PREMIOS Y ÁGUILA DE OR

Respecto a la jornada de mañana, acogerá sendas sesiones programadas en colaboración con el Festival de Cortometrajes de Drama, certamen que nació en la localidad griega de Drama en 1978 y que en los últimos años ha ampliado su carácter internacional y su apuesta por el cortometraje, convirtiéndose en un referente para los cineastas griegos y para los amantes del cine corto.

En las dos sesiones organizadas en colaboración con el AFF podrán verse ocho películas, producciones griegas rodadas entre 2022 y 2025 entre las que hay cuatro obras de ficción, dos de animación y dos documentales.

Por la noche, a partir de las 20.00 horas, el Cine Amor acogerá la gala de clausura, en la que se procederá a la lectura del palmarés y la entrega de premios del 37 Aguilar Film Festival. Además, el actor vallisoletano Fernando Cayo recibirá el Águila de Oro en reconocimiento a su trayectoria y habrá un concierto a cargo del cantautor y poeta Marwán.

El Aguilar Film Festival es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.