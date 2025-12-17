El sector agrario y la industria alimentaria generan en CyL el 11% del valor añadido, el doble que la media nacional

Archivo - Vista general de tierras de cultivos de Castilla y León - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector agrario y la industria alimentaria de Castilla y León generan en conjunto "alrededor del once por ciento" del valor añadido generado por la economía regional y del empleo, "porcentajes que duplican prácticamente el promedio nacional".

Así se desprende del informe publicado por Unicaja, 'El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2024', que continua la serie de documentos iniciada hace tres décadas en torno al sector que tiene como "objetivo principal" ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo el detalle por comunidades autónomas", según detalla la entidad a través de un comunicado.

El documento indica que alrededor del diez por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España corresponde a Castilla y León, donde el sector creció más de un diez por ciento con relación a 2023. Asimismo, el sector agrario tiene un peso en su estructura productiva superior al promedio nacional, representando en torno al seis por ciento del VAB regional, el doble que en el conjunto de España.

En este contexto, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma por número de ocupados en el sector agrario, con alrededor de 60.900 en el promedio de 2024, una cifra que supone en torno al ocho por ciento del total nacional y casi el seis por ciento del empleo regional (3,5 por ciento en España). Con relación a 2023, el empleo en el sector disminuyó un 8,5 por ciento (-2 por ciento en España).

Además, el informe de Unicaja indica que Castilla y León es la segunda comunidad por superficie de cultivo, con alrededor de 3,5 millones de hectáreas, que suponen el 21,2 por ciento de la superficie total nacional. Destaca la superficie dedicada a cereales, que supone casi el 52 por ciento del total de hectáreas cultivadas en la región y alrededor de un tercio de la superficie cerealista en España.

La autonomía también concentra algo más del 40 por ciento de la superficie de cultivos industriales en España y casi el 30 por ciento de la de plantas forrajeras. Asimismo, es la principal productora de cereales, con más del 45 por ciento de la producción nacional de trigo y más de un tercio de la de maíz y cebada, añade el documento.

Desde la entidad financiera destacan que la producción de plantas industriales o patatas, representa en Castilla y León más de la mitad de la producción española de girasol y alrededor del 42 por ciento de la de patata.

Respecto a la ganadería, la autonomía es la primera comunidad por número de cabezas de bovino, con el 22,3 por ciento del total nacional, y la tercera por número de efectivos de ganado ovino y porcino (15,7 y 13,8 por ciento, respectivamente, del total nacional).

En cuanto a los principales productos de origen animal, la autonomía es la segunda productora de leche y miel, así como la tercera productora de huevos, según se desprende del análisis.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran que la renta agraria de Castilla y León representa casi el once por ciento de la renta española. En esta comunidad, la producción animal tiene un peso superior al promedio nacional, representando alrededor del 49 por ciento del valor de la producción agraria, según los últimos datos disponibles.

En lo que respecta a producción vegetal y animal, la comunidad concentra casi el 13 pro ciento del valor de la producción agraria española. Por su parte, la producción vegetal supone alrededor del diez por ciento del valor de la producción en España, así como alrededor del 47 por ciento de la producción agraria regional.

ELEVADA ESPECIALIZACIÓN

Castilla y León cuenta con una elevada especialización en cereales, que suponen más de la mitad del valor de la producción vegetal regional y, en menor medida, en plantas forrajeras (alrededor de un doce por ciento) y plantas industriales (en torno a un once por ciento).

Asimismo, la comunidad concentra alrededor de un tercio del valor de la producción de patata, plantas industriales y cereales en España, así como más de una quinta parte del valor de producción de plantas forrajeras.

Por otra parte, el valor de la producción animal de Castilla y León representa en torno al 16,5 por ciento del total nacional (la primera comunidad por valor de producción). La carne y ganado porcino representa casi un 40 por ciento de la producción ganadera regional, en tanto que la leche y la carne de bovino suponen alrededor del 19 por ciento de dicha producción, detalla el informe.

Asimismo, la Comunidad supone una quinta parte del valor de la producción española de carne de bovino y huevos, destacando también su aportación al valor de la producción de leche y carne de ovino-caprino y porcino, con más del 15 por ciento del total nacional.

El sector agrario y la industria alimentaria generan en conjunto alrededor del once por ciento del valor añadido generado por la economía regional y del empleo, porcentajes que duplican prácticamente el promedio nacional. Además, Castilla y León concentra en torno al diez por ciento del valor añadido y el nueve por ciento del empleo del sector agroalimentario español.

La industria alimentaria (alimentación y fabricación de bebidas) es la principal actividad de la industria manufacturera en España. En Castilla y León, detalla Unicaja, representa más de un tercio de la cifra de negocios y el empleo de la industria manufacturera, siendo la tercera comunidad española por volumen de facturación y la cuarta por número de ocupados (en torno al nueve por ciento del total nacional).

Destaca la industria cárnica, que concentra una cuarta parte de la facturación del sector, seguida de las ramas de alimentación animal y productos lácteos (alrededor del 18 y 14 por ciento, respectivamente).

EMPRESAS

A 1 de enero de 2024 existían 2.807 empresas en la industria de alimentación y bebidas en Castilla y León, un 2,1 por ciento menos que un año antes (-1,5% en España). Estas empresas representan en torno al diez por ciento del total de empresas del sector en España y casi un tercio (en torno al 18 por ciento en España) de las empresas manufactureras de la región.

Por ramas, el 33 por ciento de las empresas de la industria alimentaria regional se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,2 por ciento en España), en tanto que una cuarta parte se dedican al procesado y conservación de carne y alrededor de un 23 por ciento a la fabricación de bebidas.

Por su parte, destaca el peso de la región en el procesado y conservación de carne (en torno al 22 por ciento de las empresas en España), así como en molinería, bebidas y alimentación animal, con más del doce por ciento de las empresas españolas en cada caso.

El valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León en 2024 ascendió a 3.311,7 millones de euros, lo que supone casi el 17 por ciento del valor exportado por la región y en torno al 4,5 por ciento del total nacional. Con relación al año anterior, el valor exportado creció un tres por ciento (6,1 por ciento en España), añade el documento.

Una cuarta parte de este valor corresponde a productos cárnicos, y de forma más detallada, por productos, destacan las ventas al exterior de productos de panadería, pastelería y galletería, carne de porcino y vinos. El principal destino de estas exportaciones en 2024 fue Portugal (29 por ciento del valor total exportado por la región), seguido de Francia (13,2 por ciento) e Italia (7,2 por ciento).

Finalmente, en lo que concierne al consumo alimentario de los hogares, el consumo per cápita se redujo en 2024, en tanto que el gasto per cápita se incrementó hasta los 1.864,9 euros (por encima del promedio nacional), registrándose una trayectoria similar a la del conjunto de España.