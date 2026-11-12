El sector agroalimentario de CyL genera 10.112 millones de VAB y es el quinto más grande de España

Campo de cereales. - CAJAMAR

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León aporta el 7,3 por ciento del valor añadido bruto (VAB) generado por el sector agroalimentario español, lo que la sitúa como la quinta comunidad autónoma con mayor peso en el sector, una relevancia que es todavía mayor dentro de la propia economía autonómica, dado que representa el 14,1 por ciento del VAB de, muy por encima del 9,1 por ciento que supone el sector en el conjunto de España.

Así lo recoge el Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas. Informe 2025, publicado y editado por Cajamar con la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), y que analiza en profundidad la situación del sector agroalimentario en las diferentes comunidades autónomas.

La cadena agroalimentaria castellanoleonesa genera 10.112 millones de euros de VAB y da empleo a 168.061 personas, equivalentes al 15,7 por ciento del empleo total de la comunidad.

Su estructura está especialmente equilibrada entre el sector primario y la industria de transformación: la agricultura y pesca generan el 37,6 por ciento del VAB agroalimentario regional y la industria de alimentación, bebidas y tabaco otro 37,5 por ciento, mientras que la comercialización representa el 24,9 por ciento restante, detalla el informe remitido a Europa Press.

Uno de los principales rasgos diferenciales de Castilla y León se sustenta especialmente en su actividad agrícola y ganadera, situándose como la principal productora de España de cereales, otras plantas forrajeras y ganado bovino. En concreto, aporta el 36,1 por ciento de la producción nacional de cereales, el 20,2 por ciento de otras plantas forrajeras y el 19,9 por ciento del ganado bovino.

Dentro de su propia estructura agraria, el ganado bovino y porcino, los cereales, la leche, otras plantas forrajeras y los huevos concentran alrededor del 70 por ciento de la producción. El ganado porcino representa el 22,6 por ciento, seguido de los cereales con el 13 por ciento, y la leche con el 11,9 por ciento.

NÚMERO DE EMPRESAS

La industria agroalimentaria de Castilla y León está integrada por 2.736 empresas, el 10 por ciento del total nacional, lo que convierte a la comunidad en el tercer tejido empresarial más numeroso de España, únicamente por detrás de Andalucía y Cataluña.

Su importancia dentro de la estructura productiva regional es especialmente significativa: las empresas agroalimentarias representan el 32,2 por ciento de todo el tejido manufacturero, uno de los porcentajes más elevados del país, solo por detrás de La Rioja y Extremadura.

El 58,3 por ciento de las compañías agroalimentarias castellanoleonesas son microempresas, una característica que comparte con España y la gran mayoría de comunidades autónomas.

Otro de los rasgos diferenciales del sector es su competitividad, según subraya el informe. Su elevada productividad, especialmente en la industria de transformación y el sector primario, unida a unos menores costes laborales medios, hace que el sector sea un 14,5 por ciento más competitivo que la media nacional, situándose como el quinto más competitivo de España.

Por subsectores, en los tres eslabones de la cadena de valor destaca la mayor competitividad del Castilla y León: un 9por ciento mayor en el sector primario, un 10por ciento superior en la industria de la transformación, y un 8por ciento también superior en la comercialización de alimentos y bebidas.

Por otra parte, los hogares castellanoleoneses destinan 1.724 euros por persona a la compra de alimentos, un 2,2 por ciento más que la media nacional (1.687 euros por persona). El peso de ese gasto en la cesta de la compra de los ciudadanos de Castilla y León es del 20 por ciento, superior al 18,9 por ciento de media en España.

EXPORTACIONES

La actividad exterior constituye otro componente relevante del sector. Las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 3.349 millones de euros en 2025, equivalentes al 4,3 por ciento de todas las exportaciones agroalimentarias españolas, lo que le sitúa como la octava mayor economía exportadora del sector. Estas ventas representan, además, el 16,7 por ciento de todas las exportaciones de bienes de Castilla y León.

Aunque el valor de las exportaciones descendió un 3,9 por ciento respecto al ejercicio anterior, la comunidad mantuvo un destacado superávit comercial de 1.089 millones de euros, el sexto más elevado de España. Al mismo tiempo, el volumen físico de productos agroalimentarios exportados creció un 3,3 por ciento durante 2025.

La carne y despojos comestibles, los productos de cereales y pastelería, la leche, los productos lácteos, los huevos y la miel, y las bebidas de todo tipo (excluidos los zumos) son los principales productos exportados, con el 56,9 por ciento en conjunto de las ventas al exterior.

Portugal continúa siendo el principal destino internacional, con el 25,4 por ciento de las exportaciones, seguido de Francia (13,2 por ciento), Italia (7,8 por ciento), Alemania (6,1 por ciento) y Reino Unido (5,3 por ciento).

Por último, Castilla y León ocupa una posición destacada en el desarrollo de proyectos innovadores vinculados a la agricultura y la ganadería. En 2025, concentra el 13,6 por ciento de los proyectos iniciados en primera fase, con 38 iniciativas, y se sitúa como la segunda comunidad con mayor actividad de España en este ámbito, solo por detrás de Andalucía. De esos proyectos, 17 están orientados a agricultura, 11 a ganadería y siete al ámbito forestal.