El sector porcino defiende que podría crecer hasta un 40% en Soria y lamenta las "normativas exclusivas" en CyL

SORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores de Ganado Porcino de Soria (Aporso) ha defendido que el sector tiene capacidad para crecer hasta un 40 por ciento más en la provincia y ha lamentado las "normativas exclusivas" en Castilla y León.

El presidente de Aporso, Miguel Ángel Ortiz, que ha atendido a los medios con motivo de la Asamblea General y de la Jornada 'La huella de carbono y los CAEs en el sector agrario' celebrada en Soria, ha señalado que en Soria hay 48 cabezas de porcino por kilómetro cuadrado cuando en países como Dinamarca o en comunidades como Cataluña "son de 300".

En este sentido, ha defendido que en la provincia "caben muchas más, que aportan actividad y vida al medio rural, ya que las granjas de porcino van donde nadie quiere ir y llenan los colegios rurales".

En la provincia hay 400.000 cabezas de porcino y el sector genera 1.500 empleos directo en el medio rural, ha subrayado para incidir en que en la provincia hay "territorio ganadero y gente que quiere poner explotaciones", pero que las administraciones se muestran "reacias" y les cuesta "dar permisos" lo que hace que los proyectos se dilaten hasta cuatro años y muchos no lleguen a hacerse nunca.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

El presidente de Aporso ha lamentado que uno de los motivos que frenan este crecimiento son las "restrictivas medidas" en Castilla y León, lo que está haciendo que cierren muchas granjas, una docena en el último de año.

Una de las que ha cerrado es precisamente la de uno de los vocales de la Asociación, que tendrá que dejar su cargo ya que, aunque continúa como socio, estatutariamente no puede ocupar el cargo.

Ortiz ha manifestado que celebran "continuas" reuniones con la consejería de Agricultura "para poner sobre la mesa distintos decretos que la Junta ha sacado en detrimento de las masas porcinas, muy restrictivas, más que la media nacional" sin que, a su juicio, haya "motivos".

"En ninguna parte de España se pide que se haga una fosa en dos partes, algo que es una restricción solo de Castila y León", ha añadido para lamentar que en granjas anteriores al año 2000, cerca del casco urbano, pidan adaptar una fosa y no pueda hacerla en la explotación, proponiendo la administración hacer una balsa entre un kilómetro y cinco de la granja, lo que supone "un problema económico y logístico".

CAMBIO CLIMÁTICO

La jornada ha contado con una charla informativa sobre la huella de carbono y la concienciación del sector para apoyar el cambio climático. El presidente del sector porcino ha subrayado que la huella ha bajado "en un 40 por ciento en los últimos 20 años, los gases de efecto invernadero ha bajado un 16 por ciento cuando el compromiso era del tres por ciento".