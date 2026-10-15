El sector primario zamorano pide políticas "de abajo a arriba" para garantizar la soberanía alimentaria

Asistentes a la jornada del sector primario de la Alhóndiga. - LEGADOS

ZAMORA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector primario zamorano ha pedido este jueves, en un debate en el salón de actos de La Alhóndiga de Zamora, políticas "de abajo a arriba" para garantizar la soberanía alimentaria con medidas "lo más flexibles y adaptadas a cada territorio".

Agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas e instituciones han participado en esta cita, que supone la primera de las tres sesiones territoriales de la iniciativa Reconcilia España, la iniciativa impulsada por Legados "para acercar la voz del mundo rural a los espacios donde se toman las decisiones".

La sesión, en torno a tres bloques, rentabilidad y cadena alimentaria, la futura PAC y relevo generacional, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el director ejecutivo de Legados, Javier Dorado; la ganadera y miembro de la Ejecutiva Nacional de COAG, Ángeles Santos; la emprendedora y CEO de Agroberry, Nuria Álvarez, y el CEO de Moralejo Selección, Ignacio Quintanilla.

El director ejecutivo de Legados ha señalado al término de la sesión que "Zamora es una provincia referencial, sobre todo en el ámbito agroalimentario, por su nivel de actividad y por la calidad de sus productos".

Así, ha insistido en que quienes custodian el territorio "tienen mucho que decir en esta conversación". "En muchas ocasiones han estado al margen de la toma de decisiones, y consideramos que deben ser ellos quienes guíen estas soluciones, en base a la experiencia y a las circunstancias de cada comarca, cada provincia y cada lugar", ha añadido.

Para Dorado, las políticas suelen aplicarse "de arriba abajo", y Reconcilia España quiere invertir ese camino: "Queremos trasladar propuestas y soluciones de abajo arriba, para que quienes cuidan el territorio sean partícipes y las políticas que se adopten sean lo más flexibles y adaptadas a cada territorio, según sus necesidades".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora ha agradecido que La Senda haya arrancado en una provincia "con un potencial muy importante en el sector agrícola y ganadero" y ha defendido que en el medio rural "se puede realizar un proyecto de vida y sacar adelante una familia con la misma dignidad con la que se puede vivir en una ciudad".

"Igual que se dignifica a un abogado, a un ejecutivo o a un informático en las zonas urbanas, hay que valorar y dignificar a los agricultores, a los ganaderos y a las personas que viven en el campo, porque gracias a su producción los lineales de los supermercados están llenos", ha subrayado.

Los asistentes han puesto sobre la mesa durante la sesión cuestiones como la carga burocrática, la rentabilidad de las explotaciones o la necesidad de cooperativizar servicios para gestionarlas mejor.

También han señalado la dificultad de empezar una explotación desde cero, la complejidad de los trámites vinculados a la gestión del agua y la necesidad de proteger los suelos de alto valor productivo.