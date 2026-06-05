El sector turístico nacional e internacional se da cita en unas jornadas técnicas y de contratación en León capital

El presidente del Consorcio Provincial de Turismo de León y diputado, Octavio González, en las jornadas técnicas celebradas en San Isidoro (León). - TURISLEÓN

LEÓN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Turismo de León (Turisleón), integrado por Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León, ha organizado junto a la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV) y la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes (FECLAV) unas jornadas técnicas y un mercado de contratación especializado en el sector turístico en la Real Colegiata de San Isidoro, donde se ha reunido todo el sector con una amplia presencia de proveedores profesionales y agencias de viaje nacionales e internacionales.

Este encuentro ha contado con la presencia de 48 proveedores o expositores profesionales que representan desde destinos turísticos "de primer orden" hasta navieras, aerolíneas o empresas tecnológicas, además de 75 agencias de viajes, según ha informado a Europa Press en un comunicado Turisleón.

Esta reunión de los principales representantes de la distribución turística se ha celebrado con el objetivo de potenciar diferentes enclaves para su posterior comercialización. Así, Turisleón ha podido mostrar su oferta turística, cultural y gastronómica para lograr la inserción de la provincia leonesa en paquetes turísticos que posteriormente atraigan a miles de posibles visitantes que lleguen tanto a la capital como al resto de la provincia.

Durante el transcurso del acto el presidente del Consorcio y diputado de Turismo, Octavio González y la concejala del área del Ayuntamiento, Mercedes Escudero, han presentado las fortalezas turísticas de la provincia y de la capital leonesa. Además, el encuentro también ha servido para dar a conocer los denominados Destinos Premium CEAV Protour 2026, que son Aragón, Alemania, Abu Dhabi y Marruecos.