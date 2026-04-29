Segovia aprueba 755.000 euros para la conexión vial con el AVE y fija San Pedro y San Frutos como festivos en 2027

Pleno del Ayuntamiento de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal de Segovia ha aprobado una modificación presupuestaria de 755.421,98 euros para acometer las obras del vial de conexión entre la rotonda del Pastor y la glorieta de la calle Campos de Castilla y ha fijado los días de San Pedro y de San Frutos como las dos fiestas locales de 2027.

La propuesta de modificación presupuestaria para el nuevo vial de comunicación con Segovia-Guiomar, la estación del AVE en la ciudad, ha contado con los votos favorables del Partido Popular, que gobierna en minoría, y la abstención del resto de los grupos políticos de la corporación municipal.

De la cantidad total aprobada, 619.207,79 euros quedan reservados específicamente para la ejecución del nuevo vial. La modificación presupuestaria incluye también una partida para las obras de saneamiento de la calle Dámaso Alonso, en el barrio de Nueva Segovia, así como los fondos necesarios para formalizar el convenio con Gescofes destinado a la gestión de las colonias felinas de la ciudad.

La sesión, que ha concluido con la aprobación de prácticamente la totalidad de los asuntos presentados por el equipo de gobierno, ha tenido como única excepción la Ordenanza Municipal reguladora de las Visitas Guiadas en Segovia, que ha quedado sobre la mesa a la espera de continuar su tramitación en próximas convocatorias.

En materia de calendario laboral, el pleno ha aprobado por unanimidad los festivos locales para el año 2027. El martes 29 de junio, festividad de San Pedro, y el lunes 25 de octubre, día de San Frutos, patrón de la ciudad, serán las dos jornadas de descanso de carácter local que se aplicarán el próximo año a los trabajadores segovianos. El respaldo ha sido unánime por parte de todos los grupos de la corporación.

CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO

El pleno también ha dado luz verde, con el apoyo del PP, Izquierda Unida y Ciudadanos, a la modificación parcial del convenio colectivo de los empleados del Ayuntamiento.

Entre los cambios aprobados figura la actualización del régimen de festivos especiales: los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero se aplicarán en los turnos de tarde y noche, mientras que el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero lo harán en los turnos de mañana y tarde.

En el apartado económico, la corporación ha dado su visto bueno al reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a obligaciones derivadas de ejercicios presupuestarios cerrados, por un importe de 16.744,71 euros. Asimismo, ha aprobado el cambio de denominación de la aplicación presupuestaria vinculada al Festival Internacional de Teatro de Títeres Titirimundi, una de las citas culturales de mayor proyección de la ciudad.

Concluida la parte resolutiva, el pleno ha abordado las mociones presentadas por los distintos grupos de la oposición. Dos de ellas han salido adelante, una relativa a la instalación de aseos públicos en diferentes puntos del municipio y la que insta al equipo de gobierno a desarrollar el plan urbanístico previsto para el solar del antiguo regimiento.

El resto de las mociones debatidas durante la sesión han sido rechazadas, sin que se hayan registrado incidentes destacables en el transcurso del debate.