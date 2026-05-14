Segovia celebra el Congreso San Juan de la Cruz en el centenario de su doctorado con ponencias de historia y doctrina

Cartel del Congreso. - OBISPADO

SEGOVIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Segovia acogerá desde el próximo lunes, 18 de mayo, y hasta el jueves, 21 de mayo, el Congreso San Juan de la Cruz, un encuentro académico y cultural internacional organizado con motivo del centenario del Doctorado del santo carmelita, en el que se ofrecerán ponencias para analizar la figura y la obra del místico desde una triple perspectiva: histórica, literaria y doctrinal.

El Centro San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos de la ciudad será la sede de unas jornadas que reunirán a investigadores y especialistas procedentes de distintos países, con los objetivos principales de revisar el estado actual de la investigación sobre San Juan de la Cruz, profundizar en la recepción de su pensamiento y abrir nuevas líneas de interpretación para los especialistas dedicados a su estudio.

La celebración se enmarca en el Año Jubilar Sanjuanista, en una ciudad escenario histórico de la biografía del santo y doctor de la Iglesia.

La sesión inaugural del lunes 18 de mayo correrá a cargo de Salvador Ros García y Fernando Millán Romeral, quienes presentarán oficialmente el congreso y ofrecerán la lección de apertura. A partir de ese momento, cada jornada estará dedicada monográficamente a uno de los tres ejes temáticos del encuentro.

El martes 19 de mayo abordará la dimensión histórica de San Juan de la Cruz con ponencias de Javier Burrieza Sánchez, Salvador Ros, Javier Martín de Lucas, Irene Guerrero, Miguel A. González, Julen Urkiza y Andrew White, a las que se sumarán comunicaciones y un espacio de coloquio abierto.

La jornada del miércoles 20 estará centrada en el ámbito literario, con intervenciones de María Jesús Mancho Duque, Eugenio García Gascón, Miguel Norbert Ubarri, María Jesús Torres, María Sagrario Rollán y Juan Antonio del Barrio, acompañadas igualmente de comunicaciones académicas.

El jueves 21 de mayo cerrará el programa científico con una sesión dedicada al pensamiento y la dimensión doctrinal del santo, en la que participarán Gabriel Castro, Xabier Pikaza, Pedro Cerezo, Gabriel Amengual, Adrián de Prado Postigo y Pedro Rodríguez Panizo.

Tras las conclusiones del encuentro, la clausura incluirá un concierto especial de Amancio Prada, que interpretará el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, en un evento del que la organización ha informado de que el aforo ya se encuentra completo.

El congreso podrá seguirse en formato presencial y en línea, lo que facilitará la participación de investigadores, religiosos, estudiantes y personas interesadas en la espiritualidad y en la obra del Doctor Místico desde cualquier punto del planeta.

Los interesados en obtener más información pueden dirigirse al correo electrónico congresosjc@gmail.com. La celebración de este congreso refuerza el papel de Segovia como espacio de referencia para el estudio y la difusión del legado sanjuanista, en un año en el que la ciudad aúna el Año Jubilar con la conmemoración del centenario del Doctorado de una de las figuras más universales de la espiritualidad cristiana y de la literatura española.