Segovia celebra el Mes de Europa con ajedrez, marionetas, astronomía y una gincana virtual sobre la UE

El concejal de Agenda Urbana, Educación y Juventud de Segovia, Sergio Calleja. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Segovia celebrará el Mes de Europa con actividades culturales, educativas y participativas que incluyen un torneo de ajedrez, taller de confección de marionetas, una tertulia café sobre astronomía y una gincana virtual, organizadas a través del área de Educación, Juventud y Agenda Urbana y del centro Europe Direct Segovia.

Según ha explicado el concejal de Agenda Urbana, Sergio Calleja, el ciclo de actividades responde a la celebración del Día de Europa, el próximo 9 de mayo.

"Europa no es algo lejano, que ocurre en Bruselas, Europa también sucede aquí, en Segovia, en nuestros jóvenes, en nuestra cultura y oportunidades y en los valores que compartimos cada día", ha señalado Calleja.

El acto institucional inicial será el viernes 8 de mayo en la plaza Mayor y, durante el evento, el alumnado del CEIP Martín Chico participará con mensajes vinculados a los valores de la Unión Europea, se procederá a la lectura del manifiesto institucional, se escuchará el himno de Europa y los escolares izarán la bandera europea.

Ese mismo día se pondrá en marcha una nueva edición de la gincana en Internet 'Explorando Europa', iniciativa del centro Europe Direct Segovia que, mediante técnicas de juego, propone un recorrido lúdico por la historia, geografía, cultura, instituciones y valores de la UE.

La actividad consta de 30 preguntas dirigidas a personas de todas las edades y estará disponible durante todo el mes de mayo a través de la web municipal, con la posibilidad de optar a diversos obsequios mediante sorteo entre los participantes.

El programa incluye dos sesiones informativas sobre oportunidades en Europa, que se celebrarán los días 8 y 14 de mayo, en la Casa Joven de Segovia. En ellas se abordarán recursos como el portal de empleo EURES, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y las vías de acceso al mercado laboral de las instituciones europeas.

OTRAS ACTIVIDADES

El 9 de mayo se desarrollará la actividad 'Juegos locos (Edición Europa)', carrusel lúdico para aprender sobre la Unión Europea, al que seguirá el juego de escape portátil 'Exploremos Europa', con dinámicas centradas en la historia y el funcionamiento de la UE.

Los días 15 y 16 de mayo habrá un taller de creación de marionetas, para adolescentes y adultos, inspirado en el lema europeo 'Unidos en la diversidad', impartido por Cristina Oleby. La propuesta pone en valor la tradición de los títeres en Segovia como expresión de la diversidad cultural europea.

Las Jornadas de Ajedrez Intergeneracional, dinamizadas por el Club Segochess, se desarrollarán los sábados 16, 23 y 30 de mayo y 6 de junio en el Centro Cívico Nueva Segovia. La iniciativa, abierta a mayores de ocho años, busca fomentar la convivencia y el aprendizaje compartido entre generaciones a través del juego.

El 22 de mayo se publicará en redes sociales un podcast conmemorativo sobre el décimo aniversario de 'Segovia Educa en Verde' y su relación con el Pacto Verde Europeo.

Por otro lado, el 27 de mayo se celebrará una sesión de 'Café con Europa' dedicada a la astronomía y los programas espaciales de la UE con la participación del astrónomo local Carlos González.

El programa concluirá el 7 de junio con un Taller de Sostenibilidad Ambiental centrado en el reciclaje textil, coincidiendo con la Semana Verde Europea y el Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad, al aire libre junto a la Fábrica de Borra, propone transformar tejidos en desuso en objetos útiles para fomentar la economía circular. No requiere conocimientos previos y está abierta a todos los públicos.

Las inscripciones para todas las actividades del ciclo pueden hacerse a través del formulario disponible en la web municipal. En el caso de las jornadas de ajedrez, también se admite inscripción por correo electrónico o teléfono a través del centro Europe Direct Segovia.