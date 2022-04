Segovia celebra el VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X con un ciclo de conferencias y experiencias en mayo

SEGOVIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia celebra el VII Centenario de Alfonso X El Sabio con un ciclo de actividades a lo largo del próximo mes de mayo. Las actividades han sido planteadas siguiendo dos líneas fundamentales; por un lado, dar a conocer la figura de Alfonso X el Sabio y, por otro, situar al segoviano y visitante en el siglo XIII, la época en la que vivió el monarca.

Así lo han anunciado esta mañana el concejal de Turismo, Miguel Merino, y el teniente-alcaide del Alcázar, Ángel Manuel Borau, en la Sala de la Artillería del Alcázar de Segovia. Se ha seleccionado esta ubicación por la relación entre el Alcázar y Alfonso X.

"El Alcázar de Segovia estuvo ligado a la actividad del Alfonso X El Sabio, por un lado por las observaciones astronómicas que hizo con el resultado final de unas tablas astronómicas que han sido un referente mundial a lo largo de los siglos, modificó una parte del Alcázar para tener un observatorio astronómico y, por otro lado, está ligado al proceso reformador que inicio Alfonso X como es la celebración aquí de unas cortes castellanoleonesas, lo que fue para aquella época un proceso innovador", ha explicado Borau.

Por su parte, el concejal ha afirmado que es "un lujo" poder utilizar un edificio como es el Alcázar para contar la historia de la ciudad y para "tratar de buscar impactos" en diferentes escenarios que tan importantes son para el turismo de Segovia.

En cuanto al ciclo de actividades, Merino ha explicado que "se han diseñado dos bloques de actividades, una que va más encaminada a la difusión de todos sus trabajos intelectuales y otra con determinadas experiencias a lo largo de la ciudad de Segovia".

En el programa de actividades promovidas por el área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia se ofrecen visitas guiadas, conferencias e incluso un torneo de ajedrez o una demostración de vuelo de aves rapaces.

En la puesta en marcha de toda esta programación han participado también otras instituciones de la ciudad como el Patronato del Alcázar de Segovia y el Cabildo de la Catedral, así como la Delegación Segoviana de Ajedrez y la agrupación Halconeros de Castilla.

CONFERENCIAS SOBRE ALFONSO X

Entre las actividades organizadas en Segovia destacan las conferencias en las que distintos expertos en la figura de Alfonso X darán a conocer distintos aspectos sobre su figura.

Serán cuatro conferencias que se celebrarán todos los miércoles de mayo a las 20.00 horas en el Centro Didáctico de la Judería. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La primera de las citas tendrá lugar el miércoles 4 de mayo y ofrecerá una visión general de las 'Presencias y actuaciones de Alfonso X el Sabio en Segovia'. En ella se abordarán las obras distintas iniciativas que el monarca llevó a cabo vinculadas tanto con el poder político como con el religioso.

El responsable de impartir esta conferencia será Bonifacio Bartolomé Herrero, Doctor en Historia Medieval y técnico del Archivo de la Catedral de Segovia.

Para el segundo miércoles del mes, 11 de mayo, está programada la conferencia 'Los sabidores de los signos: el Rey y sus astrólogos judíos', que abordará en concreto las obras desarrolladas por el monarca dedicadas a la astrología y la astronomía. La conferencia estará a cargo del Profesor titular del departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la UCM, Carlos Sainz Maza.

La siguiente conferencia profundiza en la figura de Alfonso X como amante de la astronomía: 'Alfonso X y la Astronomía', y abordará destacadas obras del rey como el Libros del Saber Astronómico y las Tablas Alfonsíes, dos libros fundamentales en la historia de la ciencia.

Impartirá esta conferencia Juan Luis García Hourcade, licenciado en Ciencias Físicas, Catedrático de Física y Química de Enseñanza Secundaria y Académico Numerario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

La última de las conferencias será el miércoles 25: 'Las Siete Partidas. Aspectos actuales, cotidianos y otras curiosidades'. Esta cita será un acercamiento a uno de los textos legales más destacados en materia jurídica, especialmente dando a conocer las curiosidades y datos más amenos que de él se desprenden y que nos acercan a la sociedad de la época.

Además de estas conferencias, hay también previstas varias visitas guiadas: al Archivo Municipal, el jueves 5 y el jueves 12 de mayo a las 10.00 horas; y al Archivo de la Catedral, el jueves 19 y el jueves 26 a las 10.00 horas.

Ambas visitas son gratuitas, pero es necesario inscribirse en el Centro de Recepción de Visitantes a partir del 26 de abril.

EXPERIENCIAS POR LA CIUDAD

El sábado 14 de mayo, a partir de las 20.30 horas, se podrá visitar la Torre de Juan II del Alcázar al atardecer con un precio especial de 3 euros por persona. Las entradas estarán disponibles en página web del Alcázar de Segovia.

"El Patronato del Alcázar conmemora el VIII Centenario con la apertura de la torre de Juan II, que no se sabe si está directamente relacionada, no por fechas porque es posterior a la construcción, pero si rememorar esa experiencia de subir a la torre, en este caso no para ver las estrellas, porque quizás con la contaminación lumínica no se podrían observar, pero si para observar la ciudad y el entorno desde unas horas a las que no es habitual poderlo hacer", ha señalado Borau.

El Paseo del Salón acogerá el sábado 28 de mayo una actividad educativa de carácter medioambiental que finalizará con una demostración de vuelo de aves rapaces. Será a las 19.30 horas de la mano de Halconeros de Castilla y buscará dar a conocer el arte de la cetrería y el fascinante mundo de las aves nocturnas y diurnas.

La actividad es gratuita y no es necesaria inscripción previa para participar.

Cerrará el ciclo el Campeonato Provincial de Ajedrez por equipos organizado por la Delegación Segoviana de Ajedrez que tendrá lugar el domingo 22 de mayo de 11.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas.