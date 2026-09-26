Segovia colabora con el proyecto 'Caminos de Libertad' con camisetas para los peregrinos del Centro Penitenciario - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis internos del Centro Penitenciario de Segovia comienzan el domingo un viaje de una semana en el que recorrerán el Camino Francés entre O Cebreiro y Santiago de Compostela, en el marco del proyecto promovido por la Pastoral Penitenciaria de Segovia y la Conferencia Episcopal Española.

En total, afrontarán seis etapas y cerca de 166 kilómetros hasta alcanzar la Catedral de Santiago y la tumba del Apóstol. En esta experiencia se integra también Turismo de Segovia, que ha respaldado la iniciativa proporcionando una camiseta a los participantes.

Con este gesto, el área municipal de Turismo pretende que los internos lleven consigo el nombre y la imagen de Segovia durante su peregrinación y que se sientan parte de la ciudad, ejerciendo como auténticos embajadores de Segovia a lo largo del Camino.

El apoyo se suma a la colaboración de distintas instituciones y entidades con un proyecto que busca ofrecer a las personas privadas de libertad una experiencia de convivencia, esfuerzo y reflexión personal.

Los participantes podrán acercarse a la cultura, el arte, el paisaje y la vida que emana del Camino, acompañados por profesionales y responsables del Centro Penitenciario.

La peregrinación comenzará en O Cebreiro, desde donde el grupo recorrerá sucesivamente las etapas hasta Triacastela, Sarria, Portomarín, Palas de Rei, Arzúa y, finalmente, Santiago de Compostela.

El programa combina las jornadas a pie con visitas culturales y momentos de encuentro y reflexión sobre cuestiones vinculadas al cambio personal, los valores de la peregrinación y la posibilidad de comenzar una nueva etapa vital y la llegada a Santiago tendrá además un marcado carácter colectivo.

En el Monte de Gozo, los participantes del Centro Penitenciario de Segovia se reunirán con internos procedentes de otros centros penitenciarios que participan en la iniciativa.

Desde allí realizarán juntos el tramo final hasta Santiago, entrando en la ciudad por la Porta do Camiño y participando posteriormente en la Misa del Peregrino en la Catedral.

Para Turismo de Segovia, la entrega de las camisetas representa una manera sencilla pero simbólica de acompañar a los participantes y de reforzar el vínculo entre el proyecto y la ciudad.

La camiseta permitirá que Segovia esté presente a lo largo de los distintos tramos de la ruta y que quienes participen en esta experiencia puedan mostrar con orgullo su pertenencia a la ciudad.

El proyecto 'Caminos de Libertad' plantea el Camino de Santiago como una oportunidad para trabajar valores como el esfuerzo, la convivencia y la reflexión sobre el futuro.

La iniciativa cuenta con la participación de distintos colaboradores y entidades, entre ellos el Ayuntamiento de Segovia, Pastoral Penitenciaria de Segovia, Cáritas Diocesana de Segovia, la Conferencia Episcopal Española, Caja Rural de Segovia y la Fundación Barrié de A Coruña.