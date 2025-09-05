Segovia conmemora el 551 aniversario de la proclamación de Isabel I con tres días de eventos musicales y culturales

SEGOVIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa para conmemorar el 551 aniversario de la proclamación de Isabel I como Reina de Castilla en Segovia tendrá participación de grupos de teatro y músicos segoviana y contará con un presupuesto de 35.000 euros y tres días de eventos, con la propia representación el 4 de octubre.

La concejal de Turismo, May Escobar, ha presentado los detalles iniciales junto al coordinador de la edición, el escenógrafo Geni Muñoz, que trabajará por encargo de la Asociación Festival de Primavera Andrés Segovia, a quien se ha adjudicado el evento por parte del Ayuntamiento de Segovia.

La edil ha explicado que en este 2025 se ha decidido dar una orientación "muy diferente" a la del año pasado, cuando la representación se desarrolló por parte de una compañía de Madrid, que trajo sus propios actores, aunque hubo figurantes voluntarios de Segovia. En este caso se ha optado por contar con compañias de teatro locales, músicos segovianos y asesores históricos de la ciudad.

Así, los grupos Cardalalana, Catarsis y Ágora serán parte del elenco de actores y se va a ofrecer rigor histórico en las interpretaciones, con el asesoramiento de especialistas locales en la época isabelina, como el folclorista Pablo Zamarrón, la historiadora Mercedes Sanz o el investigador David Santamera.

La prepresentación de la proclamación tendrá lugar el sábado 4 de octubre, pero el viernes previo habrá actuaciones históricas que recrearán el ambiente y circunstancias de aquel evento histórico para Segovia, la naciente España y Europa.

Así, en distintas partes de la ciudad habrá escenas teatralizadas donde se representará la reunión del Concejo de la ciudad, para decidir la proclamación de Isabel, o una escena de la vida cotidiana en Segovia, en el ambiente de picaresca de entonces, con un guión que está redactando el escritor y profesor local Jesús Pastor.

Otro asesor de relieve es el dramaturgo Pedro Callo, quien supervisará las escenas y ofrecerá un taller de ensayo a los actores, al que podrá asistir el público.

El presupuesto total del evento ronda lso 35.000 euros, muy alejado del presupuesto del apsado año, que multiplicó por 10 la cantidad de este 2025. Dentro de los recortes, que la concejal ha justificado porque este año ya no es el del 550 aniversario, "una fecha redonda", no habrá la muestra gastronómica del paseo del Salón, ni la cena ambientada que se celebró en el Alcázar. Según Escobar, sí se mantiene la 'Plaza de Mercaderes', que se ubicará entre la plaza de San Martín (Las Sirenas), y la plaza Mayor.

El recorrido del día 4 será el mismo que el pasado año, con la salida del Alcázar, cortejo por el paseo de Juan II hacia la plaza Mayor y camino al enlosado d ela Catedra, ha detallado la responsable municipal de Turismo.

En el enlosado, con un aforo de 350 personas sentadas en sillas (no en gradas como el pasado año) se ofrecerán dos pases de la proclamacióN, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, aprovechando la caída de la luz. Las entradas para cualquier de los dos pases costarán 15 euros.

Según ha comentado Genis Muñoz, el proceso de selección de la actriz que interpreta a la reina Isabel de Castilla aún no se ha cerrado, pero en pocos días se revisarán los videos recibidos por las aspirantes, para elegir a la actriz definitiva.

La selección se ha hecho con una convocatoria abierta, aunque con las exigencias del personaje, por edad, y por experiencia interpretativa de las aspirantes.